Milei formaliza la salida de Argentina de la OMS

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes que se ha hecho efectiva la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a poco más de un año del anuncio de la medida.

"Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país", anunció el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de su perfil en la red social X.