Kallas dice que la crisis en Oriente Próximo se acerca al "escenario más adverso"

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, consideró este martes que la forma en que está evolucionando el conflicto en Oriente Próximo ya tiene cualidades del "escenario más adverso", con un impacto mundial. "La forma en que se está desarrollando la crisis en Oriente Próximo ya presenta, en muchos aspectos, las características del escenario más adverso, en primer lugar por su alcance geográfico", indicó Kallas durante una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (INTA).

La exprimera ministra estonia aseguró que "el impacto del bloqueo del comercio en el estrecho de Ormuz es verdaderamente mundial". Detalló que Estados Unidos y Europa importan una cantidad mínima de energía a través de Ormuz, pero que alrededor del 80% del petróleo y del gas natural licuado que transitan por esa ruta ahora bloqueada por Irán se destina a Asia, al igual que fertilizantes. "Nos preocupa la libertad de navegación, pero ayer, durante la reunión (en Bruselas de ministros de Exteriores comunitarios), también quedó muy claro que esta no es una guerra de Europa. Nosotros no la iniciamos. No se nos consultó. Y no sabemos si los objetivos de esta guerra realmente", comentó.

Afirmó que los estados miembros de la UE "no desean verse arrastrados a ella", y que pese al interés de mantener abierto el estrecho de Ormuz, no hubo interés de expandir a esa zona la misión naval comunitaria 'Aspides', que actualmente protege a barcos mercantes en el mar Rojo de los ataques de rebeldes hutíes de Yemen. Otro asunto que preocupa, dijo Kallas, es cómo apoyar a las Fuerzas Armadas Libanesas para desarmar a la milicia chií Hezbolá, y en ese sentido la UE está planteando la posibilidad de una operación europea allí visto que el mandato de la misión de la ONU en el país, Unifil, va a concluir a finales de año. "La pregunta es si quedará un vacío. Pero eso no significa que vayamos a asumir el control de la Unifil, sino que estamos debatiendo si los Estados miembros también están dispuestos a llevar a cabo nuestra propia operación para que podamos ayudar al Líbano", comentó.

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Rusia, Cuba y Venezuela

Sobre la posibilidad de normalizar las relaciones con Rusia planteada por el primer ministro belga, Bart de Wever, Kallas se preguntó "¿qué ha cambiado?". Agregó que la incapacidad de sacar adelante el préstamo pactado de 90.000 millones de euros a Kiev o el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania, a causa del veto de Hungría, "está poniendo realmente en peligro la seguridad de la Unión Europea". Preguntada por Cuba, Kallas dijo que, al igual que en el caso de Venezuela, quiere tener un "plan preparado" para diferentes escenarios, "de modo que podamos reunir a los 27 países detrás de él y, cuando se produzca el escenario, podamos avanzar juntos".