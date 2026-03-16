El tecnooligarca libertario Peter Thiel promete revelar en los próximos días quién es el Anticristo

Peter Thiel, el tecnooligarca libertario que ha impulsado con sus dólares la subida al poder del vicepresidente estadounidense JD Vance y es aliado de Donald Trump, ha sugerido en Roma que en los próximos días revelará quién es el Anticristo que nos arrastrará al Apocalipsis. "Me da miedo, hay que profundizar el conocimiento [que tenemos de él]", ha detallado, según ha publicado la prensa italiana. No ha sido sorpresa. Thiel, un firme defensor de que una tecnología que pueda actuar sin frenos y a su antojo, se encuentra en estos días en la capital italiana precisamente para impartir un curso sobre el Maligno, en el marco de un congreso que ya ha caído como una cerilla sobre un bidón de gasolina en Italia.

El desembarco en Italia de Thiel —cofundador de PayPal y Palantir, empresa que usa ICE para identificar a migrantes a través de la inteligencia artificial, ahora también usada en la guerra de Irán—ha irritado tanto y a tantas personas que las polémicas han comenzado incluso antes de que empezara su congreso, que arrancó el domingo y terminará el próximo miércoles. La irritación, más que el sonrojo ajeno que el asunto podría haber provocado en otras épocas, ha sido especialmente visible en la Iglesia católica, incluso las corrientes más moderadas. Altos cargos del Vaticano, como Rodrigo Guerra, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, han advertido en particular sobre el peligro de la difusión un nuevo "poder tecnoautoritario" que exige carta blanca para perpetrar "injusticias, violencia y opresión" en su beneficio. La revista católica Avvenire ha ido más al grano. Thiel es un "agente del caos", han resumido.

La tormenta que ha acechado el cielo romano también ha alcanzado iglesias e universidades. Entre ellas la Pontificia Universidad San Tommaso d'Aquino que, después de que circulara el rumor, se ha distanciado del magnate al asegurar que en sus sedes no se impartirá ninguna de las actividades relacionadas con Thiel. Lo mismo con la diócesis de Roma, que a través de una nota, ha explicado no haber recibido ninguna petición para el uso de sus instalaciones para la polémica iniciativa pero, en caso de esto hubiese ocurrido, "la respuesta hubiera sido negativa".

El asalto a la Ciudad Eterna

Según ha explicado el historiador católico Carlo Felice Casula, el detonante del enojo ha sido el contrabando ideológico de Thiel quien, organizando un acto en Roma (y además en un monumental edificio a poca distancia del Vaticano), estaría pretendiendo promover "una falsa religión" que buscaría quitar todo freno a la tecnología amparándose, de forma pretextuosa, en ideas pseudo-cristianas desde la mismísima cuna del catolicismo. Como añadió Agostino Giovagnoli, también historiador y filósofo: se trata de "un pseudo-cristianismo sin cruz y que, a través de la exaltación de la fuerza […], idolatra las energías destructivas de los algoritmos y de la guerra". Pero la Iglesia "tiene anticuerpos", según este observador.

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A la espera de conocer si esto realmente será así, Thiel, sin embargo, ha logrado celebrar su congreso en Roma, respaldado por una semidesconocida organización neocon italiana, la Asociación Vincenzo Gioberti. Su primera ponencia ha sido precisamente el domingo, en Palazzo Taverna, en el centro de Roma, donde según la información filtrada a periodistas italianos, el magnate habló durante unas escasas dos horas mezclando, entre otros, lecturas de la Biblia con citas de Nietzsche, Newton, Napoleón y del ruso Vladímir Sergeevic Soloviev, autor de un volumen titulado precisamente 'El Anticristo'. Un centenar de participantes le oyeron, y tras esto, un puñado de ellos se dirigieron hacia la Iglesia de Trinità dei Pellegrini, gestionada por la fraternidad ultratradicionalista San Pedro, donde ahí sí finalmente se celebró una misa en latín de cierre de las actividades del día.