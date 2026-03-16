EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

López Obrador reaparece: "Me hiere que busquen exterminar al hermano pueblo de Cuba"

El expresidente de México (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador, reapareció este sábado con un mensaje en redes sociales en apoyo a Cuba y llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", afirmó López Obrador en su mensaje.

"A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'", añadió.