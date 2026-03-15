Israel dice que la ofensiva a Irán durará hasta eliminar las "amenazas existenciales"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este domingo que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos -ninguno grave-.

"Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra", declaró Saar, quien destacó la coordinación diaria de Israel con Estados Unidos a nivel político y militar desde el inicio de su ofensiva conjunta el 28 de febrero.

El ministro acusó al régimen iraní de atacar a la población civil, lo que calificó de "crímenes de guerra", insistiendo en que los recientes lanzamientos de misiles desde Irán solo han causado víctimas entre civiles.

EFE no ha podido contrastar esas afirmaciones, ya que la censura militar israelí prohíbe la publicación de impactos si son en infraestructuras críticas o militares alegando razones de seguridad.

Zarzir se sitúa en una región con muchos pueblos de mayoría árabe israelí, configurados por población palestina que permaneció en el territorio israelí tras la declaración de independencia de Israel en 1948 y la expulsión y huida de unos 700.000 palestinos de sus hogares en la conocida como 'nakba' (desastre en árabe).

Durante la visita, un representante de la municipalidad agradeció a Saar su apoyo y confirmó que la caída del misil causó 58 heridos, todos de carácter leve o moderado, y destacó que los ciudadanos pudieron salvar sus vidas gracias a los refugios antiaéreos.

Hasta la fecha, 12 personas han fallecido en Israel a causa de los misiles iraníes. En Irán, los ataques israelíes ya se han cobrado la vida de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

Respecto a Líbano, Saar subrayó que Israel no mantiene "disputas graves con el Estado", sino con Hizbulá por, según el ministro, actuar bajo las instrucciones de Teherán al lanzar ataques desde territorio libanés.

Además, criticó que el Gobierno libanés no haya tomado medidas efectivas para detener esas acciones y afirmó que la normalización y la paz con Líbano dependen de que el grupo chií detenga sus agresiones.

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que la formación libanesa lanzara un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano asciende ya a 826 y el de heridos supera los 2.000, según datos de este sábado.

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El número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano desde que el 2 de marzo escalaran las hostilidades entre Israel y Hizbulá ha aumentado hasta casi un millón de desplazados, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones, que pidió 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno.