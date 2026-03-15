EEUU recupera el avión "matatanques" para sus ataques contra Irán

Otra vez sobre los áridos paisajes de Oriente Medio. Primero fue en Irak, y ahora es en Irán. Vuelve a activarse en la guerra el A10 Thunderbolt, el mismo avión que se consagró en Estados Unidos como principal unidad aérea de ataque de precisión contra vehículos e instalaciones en tierra. El Mando Central del Pentágono, o USCENTCOM, que dirige las fuerzas que actúan actualmente en Oriente Medio, ha confirmado este domingo la participación del famoso "matatanques" en la Operación Furia Épica con la que, junto a Israel, están bombardeando Irán.

Warthog, o jabalí, fue el apodo que el A10 recibió al comienzo de su vida operativa moderna, cuando Northrop Grumman compró la compañía neoyorkina Fairchild-Republic, que lo inventó. Pero en la guerra de Irak, sus demoledores -y trágicos- golpes a las columnas acorazadas de la Guardia Republicana, la espina dorsal del ejército de Sadam Huseín en Irak, incinerados vehículos y hombres en las carreteras y las dunas en la segunda guerra del Golfo (2003), le granjearon un sobrenombre más popular e informal entre las tropas norteamericanas: "Thank Killer", o matatanques.

El avión tiene un arma temida por los carristas. Es un cañón, el GAU-8, al que la industria armamentista norteamericana llama "Avenger", o Vengador. En vuelo circular sobre su presa, ese arma es capaz de disparar hasta 3.900 proyectiles por minuto, balas con cabeza de uranio empobrecido que perfora el acero de los blindados. Es tal el protagonismo de esta arma, que los especialistas suelen ironizar diciendo que el A10 no es un avión, sino "un cañón con alas".

Pero es algo más que eso. Para atacar con tanta proximidad, el avión precisa volar bajo y despacio. Eso sería una definición del riesgo total para el piloto y su aparato si no hubieran reforzado incluso con planchas de titanio, la cabina de la aeronave.

Objetivos

El USCENTCOM ha explicado que la actual versión del A10 Thunderbolt puede "esperar en el aire durante horas" rondando antes de entrar en la zona de operaciones cuando es detectado un objetivo. Para ello recibe combustible de aviones "tanqueros" o cisterna, como los que España no ha permitido operar desde las bases de Morón y Rota.

Con el matatanques, la Fuerza Aérea estadounidense afina sus golpes. La primera fase de esta guerra, comenzada el 28 de febrero, fue la hora de los bombarderos estratégicos, el invisible B-2 y el gigante B-52, con la misión de destruir las defensas antiaéreas de Irán y sus bases de cazas y misiles balísticos, para ganar la superioridad en el aire. Ahora que Irán no puede defenderse de ataques aire-tierra, entra el A-10 para cazar objetivos más pequeños.

Diversos expertos occidentales han señalado cuáles son: no se trata solo de perseguir carros de combate y blindados más ligeros de la Guardia Revolucionaria iraní; también se buscan búnkeres, acuartelamientos menores, convoyes... y tres blancos esenciales en el pulso por limpiar amenazas en el Estrecho de Ormuz, ahora bloqueado por Irán: los lanzadores móviles de misiles, las lanchas de ataque de la marina iraní y las instalaciones de suelta de minas marítimas. Para estos objetivos, el avión lleva otro tipo de herramienta destructiva: las bombas guiadas GBU y los misiles Maverik.

En la II Guerra Mundial, los Stuka alemanes se precipitaban sobre sus trofeos con un típico ulular. En esta época, el característico zumbido del A-10 ha sido el inquietante preludio no sólo de la destrucción del ejército iraquí, también de las milicias del Estado Islámico en Irak, Siria y áreas fronterizas con Irán. Es el sonido que precede a una infernal lluvia de balas y bombas inteligentes.

Solo en una fase de la que hasta ahora se habla poco, la de invasión terrestre, el A-10 intensificaría su misión CAS. Así es como se llama en la jerga militar norteamericana al apoyo aéreo cercano. Fuera del eufemismo de las siglas, se trata de aniquilar cualquier resistencia artillera o blindada que espere por delante del avance de las tropas propias.

Antes de esta guerra, el cañón GAU-8 ya golpeó a milicias iranís, las Fuerzas de Movilización Popular, guerrilla chiíta que operaba infiltrada en territorio iraquí con apoyos locales. Ahora, el avión no solo tiene una misión de caza de pelotones y vehículos en tierra: en su remodelación operativa ha sido dotado de contramedidas antidrón y armas baratas, pequeños cohetes Hydra70, para intentar abatir a los Sahed iranís, los mismos robots voladores que, 2.700 kilómetros al norte, utiliza también Rusia con su propia versión y para su sistemático ataque aéreo sobre Ucrania.