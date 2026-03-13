Israel lanza folletos sobre Beirut exigiendo la colaboración del pueblo libanés para el desarme de Hezbolá

Sobre distintos barrios de Beirut, han caído miles de folletos con un mensaje para el pueblo libanés. Testigos de su lanzamiento han confirmado que aviones de la fuerza aérea israelí los han arrojado desde el aire este mediodía de viernes. "El Líbano es tu decisión, no la de nadie más. Tu tierra es tuya; no dejes que se convierta en propiedad abandonada para las armas iraníes de Hezbolá", se lee en uno de los dos tipos de folletos que se han lanzado. Dirigido al "pueblo libanés", exige el desarme de la milicia y lo califican como "el escudo de Irán". Si bien Israel ha utilizado panfletos en repetidas ocasiones en el sur del Líbano, esta es la primera vez en dos años que se distribuyen sobre la capital libanesa.

"La estabilidad no es solo una palabra; es un derecho de todo libanés", afirma uno de los folletos. "La Unidad 504 del Ejército israelí trabaja para garantizar el futuro del Líbano y su pueblo, basándose en el principio de que "si tu vecino está bien, tú también lo estás"", añade. "Si quieres formar parte de un cambio real y contribuir a la prosperidad y protección de tu país, estamos aquí para escucharte", ofrece, acompañando el mensaje de dos códigos QR. Las autoridades han advertido inmediatamente a los residentes que no los escanearan por motivos de ciberseguridad. En el segundo folleto, se alerta de que el Líbano podría sufrir el mismo destino que la Franja de Gaza.

Reclutamiento de informantes

El Ejército libanés ha dicho en un comunicado que los códigos QR contenían enlaces a grupos de WhatsApp y Facebook que los dirigían a una unidad de inteligencia militar israelí responsable del reclutamiento de informantes. A su vez, ha alertado de los riesgos legales y de seguridad que implicaría hacer clic en estos enlaces, ya que en el Líbano está penado con prisión cualquier tipo de contacto con Israel, incluido con ciudadanos israelíes. Este lanzamiento coincide con la visita del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al Líbano, desde donde ha hecho un llamamiento a Hezbolá e Israel para que detengan la guerra.

"Ahora no es momento para grupos armados, ahora es momento para estados fuertes", ha dicho Guterres tras reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun, en el Palacio Presidencial de Baabda. "He expresado mi disposición a negociar, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta de la otra parte", ha declarado Aoun. Mientras, los ataques israelíes han continuado en el este y el sur del país, provocando víctimas mortales, heridos y devastación. La brutal ofensiva respuesta militar israelí tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá el pasado lunes ha dejado el país mediterráneo en una grave crisis humanitaria, con más de 800.000 personas desplazadas. Casi 700 personas han muerto en 11 días, y más de 1.400 han resultado heridas.