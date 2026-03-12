Premios Laik Región de Murcia
Guerra en Oriente Próximo
Heridos seis soldados franceses en un ataque con drones en una base en el norte de Irak
Los militares estaban en una base militar en en Erbil donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo
EFE
París
Seis soldados franceses que participaban en labores de formación en la lucha contra el terrorismo en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, resultaron heridos este jueves por un ataque con drones, informaron medios locales.
La televisión LCI indicó que los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak en la lucha contra el terrorismo.
Aseguraron que en la misma había efectivos de otras nacionalidades, como italianos.
En las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicas chiitas favorables a Irán, que hay habían generado alguna escaramuza en los últimos días.
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- En directo: Real Murcia-Marbella
- El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
- El tranvía de Murcia se asoma a tres municipios: la Región encarga el estudio para llevarlo a Alcantarilla, Molina y Santomera
- De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales
- Aluvión de consultas, reubicaciones y cancelaciones en las agencias de viaje murcianas por la guerra: 'Hay clientes que están cambiando sus vacaciones