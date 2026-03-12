Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere una adolescente en un ataque con drones de Rusia contra Chernígov, en Ucrania

Al menos una menor ha muerto este jueves en un ataque con drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Chernígov, según han denunciado los servicios de emergencia de Ucrania, que han afirmado que los padres del fallecido han resultado heridos.

El Servicio Estatal de Emergencias (SES) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el aparato ha impactado en un edificio residencial en la localidad de Koriukiv, antes de detallar que la fallecida es una adolescente nacida en 2010.