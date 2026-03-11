Un error de coordenadas provocó el ataque de EEUU contra la escuela iraní, según 'The New York Times'

Estados Unidos fue responsable de un ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní debido a un error de selección de objetivos, informó este miércoles 'The New York Times'.

Funcionarios estadounidenses dijeron al periódico que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero sigue en curso, pero las conclusiones preliminares atribuyen la responsabilidad a Estados Unidos.

El periódico indicó que el ejército estadounidense apuntaba contra una base iraní adyacente al edificio de la escuela, y que las coordenadas para el objetivo se fijaron con datos desactualizados. Irán informó de que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad sureña de Minab dejó más de 150 muertos.

El senador republicano de Luisiana John Kennedy reconoció que todo apunta a que Estados Unidos fue el responsable del ataque que causó la muerte de más de 165 personas. "Fue terrible lo que ocurrió", declaró Kennedy. "Y parece que fueron nuestros misiles". Kennedy añadió que, independientemente de la respuesta de Estados Unidos, si son responsables del ataque, "los niños siguen muertos". "Lo siento mucho. Pero aprenderemos de ello", concluyó Kennedy.

Donald Trump sugirió a principios de esta semana que los propios iraníes podrían haber sido responsables del hecho, pero luego declaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera. Cuando periodistas le preguntaron el miércoles por el informe del 'Times', Trump respondió: "No sé nada al respecto".

Los demócratas piden explicaciones al Gobierno de Trump por el error que causó la muerte de esas 165 personas en Teherán, la mayoría niñas en edad escolar.

El diario neoyorquino señaló que oficiales del Centcom, el comando militar de Estados Unidos para Oriente Próximo, elaboraron las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa. Añadió que los investigadores siguen analizando por qué se usaron datos desactualizados en la planificación del ataque y quién no verificó la información.

El periódico afirmó que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, y que el lugar donde se halla la escuela era originalmente parte de la base. Indicó que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base con una valla entre 2013 y 2016.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, responsabilizó a Estados Unidos e Israel del ataque desde el primer momento. Israel ha negado reiteradamente cualquier participación o conocimiento del ataque. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó la semana pasada que Estados Unidos no apuntaría intencionadamente contra una escuela.