Irán responde a Trump que puede "expandir" la guerra y que sus misiles "son ahora más potentes"

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto.

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Poco antes, Trump aseguró que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea".

"El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica", subrayó la nota.

Sobre los misiles, la Guardia Revolucionaria aseguró que estos son "ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada".

Las fuerzas iraníes también se refirieron a la situación en el estrecho de Ormuz, del que Trump dijo estar considerando "tomar el control" y señaló que por el mismo ya están transitando buques.

"(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes", sostuvo la nota.

Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir el golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico y por allí circula el 20% del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (GNL).

Al respecto, la Guardia Revolucionaria reiteró su amenaza de que, si EEUU e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, "no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso".

"Las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra", subrayó el cuerpo militar de elite.