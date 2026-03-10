DIRECTO | Clavijo responde al PSOE en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "No han manifestado la voluntad de alcanzar un acuerdo"

El presidente respondió a Franquis sobre las críticas al coste del Ejecutivo: “Usted, señor Franquis, dice que somos el gobierno más caro de la historia, mientras que Pedro Sánchez tiene mil asesores que nadie conoce; es un poco sonrojante”, afirmó.

Clavijo defendió además los avances en materia de dependencia: “Estamos en un cambio de tendencia. El mayor convenio con todos los cabildos de esta tierra se aprobó en diciembre de este año. Nunca antes se había invertido tantos recursos de manera conjunta. Es una realidad”, subrayó.