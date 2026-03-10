Chequeo al discurso presidencial: ¿verdadero o falso?

Análisis de las afirmaciones y datos aportador por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su discurso.

Sanidad

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en Canarias se ha reducido hasta situarse alrededor de 109 días, dato que sitúa la demora por debajo de la media nacional. Los 32.131 pacientes que esperan para entrar en el quirófano citados por Fernando Clavijo también son un dato verificable, si bien estas cifras varían en cada entrega.

No obstante, lo que es indudable es la reducción que se ha producido en los últimos años, lo que provocó que el presidente dedicara a este capítulo una especial atención durante su discurso.

Clavijo también citó las 150.000 intervenciones qirúrgicas los 3,5 millones de consultas atendidas y las 955.000 pruebas diagnósticas realizadas a lo largo de los últimos doce meses en el sistema público de salud.

Periodo de pago

El presidente sacó pecho haciendo gala del escaso tiempo que la Administración autonómica tarda en abonar sus facturas. Señaló una media de 14,7 días, dato que situó como el más bajo del país.

La cifra que tomó es la correspondiente al mes de noviembre del pasado año y por los pelos no pudo exponer la del cierre del pasado año, que fue mejor, de 14,02 días. La intervención se prepara durante las últimas semanas y es lógico que puedan escaparse los datos de último momento.

En lo que no puedo errar y sí lo hizo fue en señalar que las Islas son la comunidad autónoma de toda España que menos tarda en pagar. No es así. Extremadura mejoró la marca del Archipiélago, tanto en noviembre (11,44 días) como en el último mes del año pasado (12,97 días).

Demografía

Fernando Clavijo aludió al incremento en medio millón de habitantes que ha experimentado la población de las Islas desde el inicio de este siglo. Lo hizo para explicar la necesidad de definir políticas demográficas que eviten la tensión que ese crecimiento del número de ciudadanos provoca en las grandes capitales mientras más de la mitad de los municipios tienen menos de 10.000 habitantes.

Todos los datos que ofreció son exactos, incluso se quedó corto al cuantificar el crecimiento poblacional, más cercano a los 550.000 habitantes. Sin embargo, no usó correctamente los números cuando señaló que no es soportable un incremento de 20.000 ciudadanos por año. El alza no es lineal. El 74,5% de esta se concentró en el periodo 2000-2011.

Cumplimiento fiscal

Desde que el crack de 2008 puso de moda el conocimiento pleno, cíclico y detallado de los niveles de déficit y deuda de las administraciones, Canarias ha aparecido siempre entre las comunidades autónomas más cumplidoras.

Ayer Clavijo no dejó pasar la oportunidad de señalar que 2.818 euros son los isleños los españoles que menor pasivo soportan sobre el lomo. El presidente volvió a aludir a la sempiterna aparición del Archipiélago entre los márgenes que marcan las autoridades fiscales cuando se refirió al cambio de modelo de financiación que intenta negociar Madrid como una injusticia según la cual los canarios pagarían la deuda que ha generado Cataluña, que ha optado por continuar con el mismo nivel de gasto a pesar de las advertencias.

Empleo

Desde la salida de la pandemia y al calor del buen comportamiento de la actividad turística, Canarias exhibe una colección de récords en empleo. Entre ellos el mencionado por el presidente de contar con más trabajadores autónomos que desempleados.

Sin embargo, Clavijo señaló que un 77,7% de los contratos firmados son indefinidos. Si bien es cierto que tras la reforma laboral esa modalidad de contratación tuvo un fuerte crecimiento, basta con tomar el mes de febrero para comprobar que ese impulso se perdió. Solo el 43,22% de los rubricados no tenían fecha de caducidad.

También, haciéndose eco de un «mínimo histórico de desempleo juvenil» añadió que es el más bajo de España. No es así, seis comunidades mejoran el 19,4% del Archipiélago.

Turismo

El motor de la economía canaria tuvo un capítulo especial. No tanto para exhibir los buenos datos que continúa luciendo, que no dejaron de sonar en boca de Fernando Clavijo, como para señalar la lógica que tiene que el sector asista a un aterrizaje.

Y sobre todo para anotarse el tanto de hacer solicitado y conseguido una mejora salarial para los trabajadores del sector que en principio fue criticada por las patronales y posteriormente aceptadas.

Esa «transferencia de la riqueza a las familias canarias», como la denominó el presidente se concretó en la firma de sendos convenios colectivos –uno por provincia– en los que las mejoras salariales «superaron la media española». Cierto en ambos casos «y con la mediación, cuando se le solicitó de la consejera».

Dependencia

La mejora del servicio en el ámbito de la dependencia es otro de los grandes hitos que defiende el actual Gobierno de Canarias. En concreto, la reducción a la mitad del tiempo de espera –de 782 días a 391– fue uno de los datos destacados por el presidente.

También el incremento en 25.000 de la cifra de personas con derecho reconocido desde el inicio de la legislatura. Números que permitieron a Fernando Clavijo apuntalar el trabajo desarrollado por la consejería y añadir que no hay ningún viso de conformismo; «queremos llegar a 180» días, señaló sobre la posibilidad de volver a reducir a la mitad el tiempo de espera.

De paso, mandó un recado al Gobierno central por retrasarse en la aportación que debe realizar a las Islas en este capítulo.

Vivienda

Lo de la vivienda es un asunto tan vital con traslúcido. Con la que está cayendo no estaría de más una estadística oficial que no dejara en mera exposición de números una cuestión de tanta importancia y que más desvelos provoca entre el conjunto de la población.

Fernando Clavijo señaló que durante el año pasado se construyeron 4.000 viviendas públicas y se sumarán otras 5.000 a lo largo de este año, «en el que más se está construyendo desde 2008».

El problema es que podría haber dicho 10.000 y habría que creerle. De hecho, así se lo hizo saber por la tarde el portavoz del principal grupo de la oposición (PSOE), Sebastián Franquis, al que Clavijo contestó que en muchos casos la edificación responde a acuerdos firmados con ayuntamientos y cabildos.