El Reino Unido presiona a las tecnológicas para que actúen contra la propagación de información falsa en las redes sociales

El Reino Unido está presionando a las empresas tecnológicas para que actúen con mayor rapidez y contundencia frente a la propagación de información falsa en las redes sociales. Responsables de Meta, X y TikTok han comparecido este lunes ante la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes para explicar qué mecanismos están poniendo en marcha para identificar campañas de desinformación en el país y para combatir el comportamiento inauténtico coordinado (CIB, en sus siglas en inglés), una práctica utilizada por actores maliciosos para desestabilizar los sistemas democráticos occidentales.

Los miembros de la comisión han expresado su preocupación ante las dificultades de las plataformas tecnológicas para identificar y frenar la propagación de este tipo de contenidos en las redes sociales. Un ejemplo de ello es la campaña de desinformación online conocida como 'Doppelganger', la cual ha invadido las principales plataformas digitales con publicaciones falsas, documentos falsificados y 'deepfakes' sobre Ucrania al menos desde 2022. Las empresas detrás de esta campaña, lanzada por Rusia para justificar su invasión, han sido sancionadas por el Gobierno británico.

Los responsables de Meta, X y TikTok han alertado sobre los intentos de países como Rusia, Irán o China de lanzar campañas coordinadas de desinformación durante procesos electorales en Europa y en Estados Unidos, pero han asegurado estar tomando las medidas necesarias para reducir al máximo el riesgo que suponen. Parte de estas medidas incluyen la desactivación de cuentas sospechosas, la identificación de organizaciones y personas detrás de estas cuentas y la difusión pública de las actividades de estas redes a través de informes periódicos para alertar a los usuarios.

Eliminación preventiva

El director de políticas públicas de TikTok en el norte de Europa, Ali Law, ha señalado que su plataforma examina todas las publicaciones mediante procesos de moderación automatizados y las remite a un equipo independiente de comprobación de datos en caso de que surjan dudas sobre el cumplimiento de sus normativas. "Desde el punto de vista de la desinformación, eliminamos el 99% [de publicaciones] de forma proactiva. Eliminamos el 90% con cero visitas y el 95% en un plazo de dos horas. Esto no significa que hayamos logrado lo que nos propusimos, pero el proceso de moderación de contenidos está diseñado para abordar la desinformación en su origen", ha asegurado.

Aún así, los diputados del Parlamento británico han mostrado su escepticismo ante la falta de mecanismos para frenar la propagación de noticias falsas de forma efectiva y su preocupación por el impacto que estas pueden tener para la seguridad nacional. La presidenta de la comisión, Emily Thornberry, ha puesto como ejemplo los cerca de 23 millones de visitas que, según la BBC, tuvieron las publicaciones falsas lanzadas por Rusia en TikTok durante la campaña para las elecciones en Moldavia en 2025. "Nuestra preocupación es que si lo hacen en Moldavia, también pueden hacerlo en el Reino Unido", ha asegurado Thornberry.

Fallos de control

Los parlamentarios británicos también han puesto sobre la mesa los fallos que las plataformas digitales cometieron a la hora de detectar y eliminar la publicación de información falsa en otros episodios relevantes acontecidos en el Reino Unido, incluido el asesinato de tres niñas en Southport en verano de 2024. La difusión de un bulo en las redes sociales sobre la identidad del autor de los ataques —a quien se identificó falsamente como un solicitante de asilo musulmán— provocó una ola de disturbios violentos en el país y puso en riesgo la seguridad de miles de inmigrantes.

Noticias relacionadas

Otra de las preocupaciones mostradas por la comisión parlamentaria ha sido la propagación de 'deepfakes' sexuales de mujeres y niñas generados con Grok, la inteligencia artificial de X. Un asunto que llevó al organismo regulador Ofcom a iniciar una investigación contra la compañía de Elon Musk bajo la amenaza de imponer una multa de hasta el 10% de sus ingresos globales si se negaba a poner fin a esta práctica. "Hemos implementado toda una serie de medidas para garantizar que este incidente no vuelva a ocurrir", ha asegurado el director para América de Asuntos Gubernamentales Globales, Wilfredo Fernández. "Estamos de acuerdo en que fue inaceptable y, desde que ocurrió, he estado trabajando diligentemente para garantizar que los sistemas cuenten con medidas de seguridad más sólidas para que esto no vuelva a suceder".