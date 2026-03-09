Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea de nuevo Irán, mientras Teherán contraataca con drones y misiles contra los países del Golfo

El Ejército de Israel ha anunciado que bombardeará el sur de Beirut durante "las próximas horas"

Mojtaba Jameneí.

Mojtaba Jameneí. / Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fo

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

