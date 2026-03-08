Noruega investiga una fuerte explosión ante la embajada de EEUU, sin heridos

Las autoridades noruegas investigan una fuerte explosión ocurrida la madrugada del sábado al domingo ante la embajada de Estados Unidos en Oslo, que no causó heridos, aunque sí daños menores en el acceso al departamento consultar. “Nos tomamos muy en serio lo ocurrido. Es un incidente inaceptable”, afirmó la ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen, en declaraciones a la radiotelevisión pública NRK.

La detonación se produjo sobre la una de la madrugada. Según testigos presenciales, produjo un fuerte estruendo, seguido de una columna de humo.

Las medidas de seguridad en torno a la embajada se habían reforzado desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por el momento, la investigación no relaciona la detonación con la escalada bélica en Oriente Medio aunque, según un portavoz policial, llevará tiempo esclarecer su trasfondo.

Inmediatamente después de la detonación se inició un rastreo por toda la zona con equipos de artificieros, pero hasta ahora no se han hallado más artefactos explosivos en las inmediaciones de la legación diplomática. Participaron en el operativo agentes con perros, así como drones y un helicóptero, en busca de sospechosos presuntamente implicados en la explosión.

Absoluta prioridad

Las fuerzas de seguridad noruegas actúan en coordinación con la embajada, informó el jefe del comando policial, Michael Dellemyr, según el cual se han desplegado efectivos adicionales en toda la zona. La investigación de lo ocurrido tiene “absoluta prioridad”, según un comunicado emitido por la policía a primera hora del domingo.

Las autoridades noruegas habían elevado ya hasta el nivel "moderado" las medidas de seguridad por amenazas terroristas, según NRK. Ante la embajada estaba apostado un vehículo policial blindado de forma permanente para reforzar la vigilancia en torno al edificio.

Noticias relacionadas

El país nórdico, miembro de la OTAN pero fuera del bloque comunitario, no está directamente implicado en las operaciones militares en Irán, aunque tiene bases de Estados Unidos en su territorio.