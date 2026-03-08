Al menos cuatro muertos en el primer ataque israelí dentro de Beirut

Al menos cuatro personas murieron este domingo en un ataque israelí contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut, el primero dentro de la propia capital del Líbano en seis días de ofensiva aérea, y en el que Israel dice haber alcanzado a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní.

El impacto inicial, ocurrido esta madrugada en una habitación del Hotel Ramada, causó la muerte de tres personas, pero una cuarta pereció más tarde a causa de sus heridas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano. Según el departamento, otras diez resultaron también heridas, en su mayoría leves.

El Ejército israelí anunció, por otro lado, un ataque contra altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerza Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que se cree habrían sido el objetivo de este bombardeo selectivo en pleno barrio capitalino de Raouche.

Este es el primer ataque dentro de los límites administrativos de la capital desde que el pasado lunes Israel lanzara una intensa campaña de bombardeos, que sí habían afectado ya a los suburbios meridionales de la ciudad, atacados asiduamente y sobre los que pesa una orden de evacuación masiva.

La ofensiva deja ya casi 300 muertos, más de 1.000 heridos y 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra de personas que han tenido que abandonar sus hogares en las regiones más golpeadas alcanzaría al menos las 200.000.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado judío.