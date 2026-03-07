Guerra en Oriente Próximo
Irán se disculpa con sus vecinos regionales y anuncia que cesará sus bombardeos sobre ellos
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, puntualiza que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques
Arabia Saudí ha interceptado en la madrugada del sábado cuatro drones y un misil
EP
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí.
"El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países", ha anunciado Pezeshkian en un discurso televisado a la nación, en referencia al órgano ejecutivo provisional establecido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el ataque conjunto de la semana pasada de EEUU e Israel sobre Teherán.
El presidente iraní ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales e insistido en que su país no guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos, en línea con la postura oficial del Gobierno iraní, que desde un primer momento ha esgrimido que sus bombardeos iban dirigidos contra posiciones militares, bien de EEUU o de los aliados regionales de Washington.
Aunque Pezeshkian asegura que la decisión se tomó el viernes, países como Arabia Saudí han denunciado intercepciones de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv. También el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado esta madrugada la "contención con éxito" de un "un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación", sin heridos que lamentar.
- Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar
- En directo: Real Murcia-Sanluqueño
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico
- En directo: Jimbee Cartagena-Kairat Almaty
- Así funciona el Banco de España en Murcia (desmontando el mito de 'La casa de papel'): 'Aquí no tenemos oro, pero sí una cámara acorazada
- Vox afirma que destituyó a Antelo por supuestas gestiones para beneficiar a su esposa
- Desde billetes quemados al horno hasta mordidos y con heces de ratón: ¿cuándo te puede cambiar el dinero deteriorado el Banco de España?