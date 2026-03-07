Irán se disculpa con sus vecinos regionales y anuncia que cesará sus bombardeos sobre ellos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí.

"El Consejo de Liderazgo en funciones aprobó ayer (por el viernes) que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países", ha anunciado Pezeshkian en un discurso televisado a la nación, en referencia al órgano ejecutivo provisional establecido tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el ataque conjunto de la semana pasada de EEUU e Israel sobre Teherán.

El presidente iraní ha llegado incluso a pedir disculpas a los vecinos regionales e insistido en que su país no guarda ningún tipo de animadversión hacia ellos, en línea con la postura oficial del Gobierno iraní, que desde un primer momento ha esgrimido que sus bombardeos iban dirigidos contra posiciones militares, bien de EEUU o de los aliados regionales de Washington.

Aunque Pezeshkian asegura que la decisión se tomó el viernes, países como Arabia Saudí han denunciado intercepciones de al menos cuatro drones y un misil procedentes de Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado de la semana pasada por Washington y Tel Aviv. También el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha confirmado esta madrugada la "contención con éxito" de un "un incidente menor provocado por la caída de escombros tras una interceptación", sin heridos que lamentar.