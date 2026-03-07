Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una columna de humo tras un bombardeo sobre Teherán, este viernes.

Una columna de humo tras un bombardeo sobre Teherán, este viernes. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Trump y Netanyahu vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que por su parte continua también atacando objetivos estadounidenses en la región. Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Israel por los misiles y drones de Irán y Líbano, aunque con menos frecuencia que al principio de la ofensiva, mientras en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania sigue el goteo de muertos y heridos por ataques de militares y colonos.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

