Guerra Irán
Trump dice que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán
Así lo ha anunciado en su plataforma, Truth Social, a modo de mensaje de texto
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que las dos condiciones inapelables que Irán tiene que cumplir para firmar un acuerdo de paz son su rendición sin ningún tipo de condiciones y la elección de un líder que satisfaga los deseos de la Administración norteamericana.
"No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable", ha proclamado este viernes.
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump ha asegurado que la paz con Irán conllevará el inicio de una época de esplendor para ese país, en línea con otros mensajes similares que ha proclamado sobre zonas de conflicto, como Gaza.
"Nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, para que sea, económicamente, más grande, mejor y más fuerte que nunca", ha declarado Trump.
"Irán va a tener un gran futuro", ha remachado el presidente de EEUU antes de concluir su mensaje con una particular versión de su lema ideológico por excelencia: "Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)".
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de marzo
- Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia
- El sello del coche sale al cobro en Murcia para recaudar casi 30 millones de euros
- Alarma en el campo murciano: el pulgón arrasa cultivos y el sector exige soluciones urgentes al Ministerio
- Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: 'Segundas partes nunca fueron buenas...