Francia autoriza a EEUU a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Medio pero las veta para atacar a Irán

El jefe del Estado Mayor de Francia anunció este jueves que el país autoriza "temporalmente" a EEUU a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Medio, ante la escalada de tensiones en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las declaraciones de la portavoz del Estado Mayor buscaron aclarar las versiones erróneas que circulaban sobre el uso de bases francesas en Oriente Próximo por parte de las fuerzas estadounidenses, insistiendo en que se trata de algo "temporal" y que el Ejército estadounidense no puede participar "de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán", restringiéndose su presencia al área nacional francesa para fines defensivos. El portavoz del Ejército francés, citado por AFP, también quiso remarca que "Francia ha exigido que los activos en cuestión no participen en modo alguno en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán" y que se adhieran estrictamente al apoyo a sus socios regionales.

Hasta ahora, Francia ha tratado de mantener un delicado equilibrio respecto a su implicación en el conflicto, pero poco a poco va adoptando una postura similar a la de su vecina España. Aunque París insiste en que el despliegue de importantes recursos militares en el Mediterráneo oriental, entre ellos el portaaviones 'Charles de Gaulle', responde únicamente a "medidas para garantizar su seguridad, la de sus ciudadanos y sus bases, así como la de sus aliados en la región". Una postura "estrictamente defensiva" que responde a la preocupación por reforzar la defensa de sus aliados regionales sin verse involucrada en las operaciones de EEUU e Israel. Francia, además, asume un nuevo papel para cumplir con sus acuerdos de defensa con Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, especialmente después de que dos bases francesas en Abu Dhabi fueran atacadas por Irán el pasado domingo. "En virtud de estos acuerdos, contamos con tres bases […] en Abu Dabi", explicó el general Vincent Desportes, exdirector de la Escuela de Guerra, a la radio RTL, añadiendo que "si estos países lo solicitan, Francia debe participar en su defensa".

Francia es socio de defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde más de 900 militares y civiles franceses están desplegados para responder a cualquier crisis en la región. Este personal se distribuye en tres bases —una terrestre, una aérea y una naval— y representa "una de las bases de operaciones avanzadas de Francia más orientales en el extranjero", explica el Ministerio de las Fuerzas Armadas en su propia página web.

Rechazo ciudadano

La decisión de ceder parcialmente estas bases en Oriente Medio a Estados Unidos no ha generado grandes simpatías en Francia. La izquierda se ha mostrado preocupada por la implicación del país en estas tensiones y ha advertido del riesgo de que París se viera involucrada en el conflicto. Al mismo tiempo, el 56% de los ciudadanos se opone rotundamente a la intervención del país en el conflicto, frente al 38% que la apoya. Aunque, el 51% cree que el despliegue del portaaviones' Charles de Gaulle' es una "buena decisión", según el último sondeo de Elabe.

Mientras tanto, el presidente, Emmanuel Macron, ha llevado a cabo una reunión telefónica este jueves con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, por separado, donde acordaron coordinar el despliegue de recursos militares en Chipre y el Mediterráneo oriental, y colaborar para garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo.