Israel prosigue sus ataques contra Teherán mientras Irán inicia el funeral de Jameneí

Israel ha continuado este miércoles por la mañana con sus bombardeos sobre Teherán, la capital iraní, mientras la República Islámica ha anunciado el inicio de varios días de funeral y duelo oficiales por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, asesinado el sábado por la mañana en el inicio de los ataques contra el país persa.

Teherán, que no ha escogido aún un sucesor a Jameneí, celebrará el inicio de un velatorio en la mezquita del imam Jomeini en el centro de la ciudad. Este velatorio tenía que empezar este miércoles por la noche, pero ha sido cancelado alegando "problemas de aforo". El entierro de Jameneí —el segundo ayatolá de la República Islámica, fundada en 1979—, en principio tendrá lugar el viernes, entre, eso sí, los ataques constantes que sobre todo Israel realiza contra Teherán.

Washington se ha centrado en atacar posiciones militares de Irán en el sur del país persa, mientras que Tel Aviv se ha focalizado en la capital.

Según filtraciones a la prensa estadounidense, además, EEUU estaría considerando utilizar guerrillas kurdoiraníes, situadas en el norte de Irak, para oganizar un ataque terrestre contra el régimen que se complemente con los bombardeos que EEUU e Israel realizan constantemente contra Irán desde el sábado.

"El líder supremo será declarado en cuanto podamos. Estamos muy cerca de llegar a una conclusión, pero la guerra nos lo dificulta", ha declarado un alto clérigo iraní, Ahmad Jatamí, a la televisión pública iraní, IRIB.

Este martes por la tarde, Israel aseguró haber bombardeado un edificio en la ciudad de Qom donde, supuestamente, los clérigos iraníes estaban votando el nuevo líder. Irán lo ha negado.

Posibles candidatos

Entre los favoritos para sustituir a Jameneí destacan sobre todo dos nombres: el primero es su hijo, Mojtaba Jameneí, cuyo asesinato Israel y EEUU intentaron también el sábado. El hombre, de 56 años, sigue con vida, según Teherán.

El otro gran candidato es Alireza Arafi, antiguo hombre cercano a Jameneí padre y miembro ahora del consejo interino que gobierna Irán, junto con el presidente, Mesud Pezeshkian, y el jefe de la Justicia, Gholam-Hosein Mohseni Ejeí. Ejeí también es, de hecho, otro de los posibles candidatos.

Lejos de las decisiones políticas, Teherán ha sido duramente castigada desde el sábado, con bombardeos contra gran parte de la ciudad, también contra instalaciones civiles. Locales aseguran a las agencias internacionales —el internet en Irán está cortado y las comunicaciones son difíciles— que la ciudad está vacía y hay controles policiales en todos lados. Mucha gente, dicen testimonios, se preparan para huir a países vecinos más seguros, como Turquía y Armenia.

Desde el sábado, la Media Luna Roja ha reportado 787 muertos dentro de territorio iraní, que se suman a los 50 en el Líbano causados por los bombardeos israelíes, y 10 en Israel, tres en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, uno en Omán y siete en Baréin —de ellos, seis eran soldados estadounidenses—. Todos los muertos en los países del Golfo han ocurrido por bombardeos iraníes.

La cifra de muertos confirmados podría aumentar considerablemente en las últimas horas: este miércoles al mediodía Sri Lanka ha confirmado el hundimiento en aguas cercanas a la isla de un barco militar iraní en el que había una tripulación cercana a las 180. De ellas, 32 han sido rescatadas por Colombo. Los demás están desaparecidos.