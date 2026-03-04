Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis VoxMurcianos en DubáiAlcaraz en Indian WellsConflicto médicoMurcia en los GoyaFrancisco Salzillo
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos

Arabia Saudí intercepta nueve drones en medio de ataques de Teherán contra su país, Kuwait y Catar

Reino Unido alerta de un "ataque" contra buque frente a Emiratos Árabes

Abandonado y destrozado así se encuentra el hospital de Teherán

Abandonado y destrozado así se encuentra el hospital de Teherán

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico desde que estalló el conflicto el sábado. La Media Luna Roja iraní elevó el martes a 787 la cifra de muertos por los ataques.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents