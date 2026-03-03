Guerra en Irán
Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre
Se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea
EFE
Nicosia
Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.
El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Murcia se consolida como la ciudad de España con mayor dependencia del coche: solo un 13% utiliza el tranvía
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial
- La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera
- El puente de la Plaza de España de Cartagena
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia