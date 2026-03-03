Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados CemopMurcianos en Oriente PróximoAutovía del bancalCárcel ViejaPolvo saharianoTiempo en Murcia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán ataca con drones la embajada de EEUU en Arabia Saudí

EEUU redespliega aviones desde España a Alemania y otros puntos tras la negativa del Gobierno al uso de las bases en la ofensiva contra el país persa

Donald Trump.

Donald Trump. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

R. Gargoi / J. Quintana

Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan en un conflicto que el presidente estadounidense Donald Trump augura que podría durar cuatro semanas y que se ha expandido hasta involucrar el Líbano después de que Israel bombardeara su capital, Beirut, como respuesta a ataques de Hizbulá.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents