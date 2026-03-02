Milei inaugura la Asamblea Legislativa con una catarata de insultos e improperios

Al calor de sus últimas victorias parlamentarias, Javier Milei inauguró la Asamblea Legislativa de 2026 con una dosis de trumpismo recargada y una metralleta de insultos sin precedentes contra sus adversarios. "Ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo, delincuentes", vomitó a los opositores. "Kukas (peronistas), me encanta domarlos", se mofó. "Oligarca disfrazado de pordiosero", espetó a un diputado. El ultraderechista habló por una hora y 40 minutos durante los cuales pasó por instantes de auto indulgencia, los datos falsos y la promesa de avanzar por la senda política y económica iniciada en diciembre de 2023. El presidente argentino no perdió la oportunidad de alinearse con la reciente intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. "Estamos en el siglo de las Américas, de Alaska a Tierra del Fuego", dijo el anarco capitalista y se permitió una arenga en inglés: "Make America great again". A los que cuestionaron los ataques los acusó de haber sido complacientes con el régimen iraní y Venezuela. "Ustedes estaban con los que le colocaron dos bombas, manga de asesinos y chorros (ladrones) ", señaló sobre los dos atentados de carácter antisemita perpetrados en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994, que en total dejaron casi 100 muertos.

"Tenemos el Congreso más reformista de la historia", se jactó el ex tertuliano televisivo y adelantó que, tras abolir el régimen laboral de décadas, que abarata los despidos y habilita trabajar 12 horas, el Gobierno, dijo, profundizará esa dirección en áreas como la impositiva, electoral, civil, comercial, aduanero y hasta judicial.

MIlei celebró la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en un país donde menos del 1% de los menores ha cometido delitos. "El que las hace las paga”, dijo. Otra vez reivindicó la “motosierra", la apertura de las importaciones, la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la política de privatizaciones. Ante las expresiones de desaprobación, respondió: "soy presidente de ustedes, que no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos".

En un curce con un legislador, Milei calificó de falsos los audios que involucran a su ex abogado y examigo personal, Diego Spagnuolo, en los que habla sobre un sistema de corrupción en la Agencia de Discapacidad (Andis) que dirigía. Spagnoulo vincula a Karina Milei, hermana del presidente, en esa trama. Semanas atrás fue procesado por la justicia.

El aultraderechista prometió defender a rajatabla el ajuste "y una política monetaria restrictiva para terminar para siempre con la inflación". Calificó de "corruptos" a los empresarios que se quejan de la apertura irrestricta de importaciones. "Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos", dijo. En casi 30 meses han cerrado 30 pequeñas y medianas empresas por día. "Estamos saliendo del pozo", aseguró, no obstante. Y definió a su ministro de Economía, Luis Caputo, como "el mejor del mundo".

El Gobierno de La Libertad Avanza pudo revertir el pronóstico sombrío que se insinuaba en las elecciones parlamentarias de octubre pasado a partir del apoyo de Donald Trump. La victoria del oficialismo permitió cambiar las relaciones de fuerza en el Congreso y acelerar la agenda del Gobierno. El magnate republicano, destacó Mileio, "acudió en ayuda de nuestro país y no fue por cuestiones económicas sino para defendernos contra el embate desestabilizador de los representantes del antiguo régimen". Acto seguido gritó: "o sea, de ustedes, los golpistas de siempre". En la actualidad, "tenemos la fuerza para hacerle frente a cualquier golpe que quieran llevar adelante".

"MIlei en llamas", tituló el diario La Nación. Fue un "stand up institucional y amenazante que abre la campaña a la reelección". Para Ámbito Financiero, los argentinos vieron a "un Milei desencajado". Según Clarín, el presidente estuvo “enardecido”.

El jefe de Estado se permitió las distorsiones históricas: "Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia". Pero, sobre todo, el arte de la irritación. Por eso le dijo a los opositores: "Me encanta hacerlos llorar".