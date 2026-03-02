Oriente Próximo
Irán cifra en más de 550 los muertos por los bombardeos de EE.UU. e Israel
La Media Luna Roja asegura que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas y mantiene desplegados a miles de rescatistas en plena emergencia humanitaria
Europa Press
El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.
El organismo ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que "según los informes de campo, 555 compatriotas han caído mártires hasta ahora". "Las operaciones de rescate, ayuda, evacuación y servicios médicos siguen en marcha", ha informado.
Así, ha apuntado que 131 ciudades han sido alcanzadas por los bombardeos y ha afirmado que "hay más de 100.000 rescatistas en estado de emergencia" para responder a estos incidentes. "Una red de cuatro millones de voluntarios están preparados para dar servicios humanitarios, apoyo y respaldo psicosocial", ha zanjado.
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- El viento vuelve otra vez a la Región de Murcia: alerta amarilla el próximo martes
- Fallece José María Oleart, un entrenador leyenda del UCAM Murcia CB
- En directo: FC Cartagena-Sabadell
- San Javier: una inversión de 15 millones de euros para ‘alzar el vuelo’ a través de obras transformadoras