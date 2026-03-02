Irán cifra en más de 550 los muertos por los bombardeos de EE.UU. e Israel

El balance de muertos a causa de la ofensiva militar conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán asciende a más de 550, según ha confirmado este lunes la Media Luna Roja Iraní, que ha afirmado que más de un centenar de ciudades han sido alcanzadas por estos bombardeos.

El organismo ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que "según los informes de campo, 555 compatriotas han caído mártires hasta ahora". "Las operaciones de rescate, ayuda, evacuación y servicios médicos siguen en marcha", ha informado.

Así, ha apuntado que 131 ciudades han sido alcanzadas por los bombardeos y ha afirmado que "hay más de 100.000 rescatistas en estado de emergencia" para responder a estos incidentes. "Una red de cuatro millones de voluntarios están preparados para dar servicios humanitarios, apoyo y respaldo psicosocial", ha zanjado.