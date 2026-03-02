Guerra en Oriente Próximo
Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait
El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido
EFE
Madrid
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- En directo: Villarreal B-Real Murcia
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- El viento vuelve otra vez a la Región de Murcia: alerta amarilla el próximo martes
- Fallece José María Oleart, un entrenador leyenda del UCAM Murcia CB
- En directo: FC Cartagena-Sabadell
- San Javier: una inversión de 15 millones de euros para ‘alzar el vuelo’ a través de obras transformadoras