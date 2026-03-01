Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas

El responsable de los disparos es uno de los fallecidos

Imagen de archivo de la Policía de Texas.

Imagen de archivo de la Policía de Texas. / Europa Press

Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas (EEUU) ha terminado con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos de diversa consideración, según ha informado la Policía

El incidente ha ocurrido en un bar de la ciudad de Austin sobre las 02.00 de la madrugada, hora local (las 09.00, hora en España peninsular y Baleares) cuando un hombre armado se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.

Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según acabó confirmando el alcalde de Austin, Kirk Watson, en rueda de prensa recogida por la cadena ABC.

La Policía ha comenzado una investigación sobre los motivos del incidente.

