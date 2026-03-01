Estados Unidos
Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas
El responsable de los disparos es uno de los fallecidos
EP
Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas (EEUU) ha terminado con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos de diversa consideración, según ha informado la Policía
El incidente ha ocurrido en un bar de la ciudad de Austin sobre las 02.00 de la madrugada, hora local (las 09.00, hora en España peninsular y Baleares) cuando un hombre armado se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.
Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según acabó confirmando el alcalde de Austin, Kirk Watson, en rueda de prensa recogida por la cadena ABC.
La Policía ha comenzado una investigación sobre los motivos del incidente.
- Vuelve el tiempo invernal a la Región de Murcia: llegan lluvias y bajan las temperaturas
- Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- Fin de los recortes de agua en el Segura tras el giro hidrológico del invierno
- El tercer carril de la Costera Norte, en marcha
- El gato montés, un fantasma en Sierra Espuña en riesgo de declive
- ¿Una futura central nuclear a las puertas de la Región de Murcia?
- La UMU sitúa a tres titulaciones entre las mejores notas del examen para elegir especialidad sanitaria