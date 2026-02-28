Sube a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión de carga en Bolivia

La Fiscalía General del Estado de Bolivia confirmó este sábado que aumentó a 20 la cifra de fallecidos por el accidente de un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

"Los equipos de peritos se desplazaron hasta la ciudad de El Alto para realizar el levantamiento legal de cadáveres y trasladarlos a la morgue de la ciudad de La Paz, donde se practicaron las 20 autopsias: 12 correspondientes a varones, 7 a mujeres adultas y uno a una bebé recién nacida", informó la Fiscalía a través de una nota de prensa.

Inicialmente, la unidad de Bomberos había reportado 15 personas fallecidas y varias desaparecidas.

La Fiscalía señaló que en el lugar del accidente "también se desarrollaron procedimientos forenses (...) incluyendo la toma de muestras biológicas y recolección de evidencias".

Miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas resguardan todo el perímetro del lugar del hecho, dentro del cual aún hay restos de cuerpos que deben ser levantados por las autoridades pertinentes, revelaron autoridades policiales.

Otras 29 personas heridas

El director nacional de la unidad de Bomberos, Pavel Tovar, confirmó que hay además 29 personas heridas, 22 civiles que están hospitalizados y siete militares que eran parte de la tripulación del avión.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, instruyó movilizar "de manera inmediata" equipos forenses de todo el país y unidades móviles del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hacia la ciudad de El Alto para que se realice la gestión legal y forense de las víctimas.

El accidente ocurrió el viernes, cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Movilización de 600 militares y 160 policías

Tras el siniestro, unas 600 efectivos militares y 160 policías fueron desplegados en cercanías del aeropuerto ante los intentos de robo y el caos generado por la presencia de billetes esparcidos, pues la aeronave transportaba una considerable cantidad de dinero.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a los bomberos a dispersarlos con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

Un total de 50 personas fueron detenidas en la zona tras haber sido descubiertas portando paquetes de billetes, informó hoy el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.