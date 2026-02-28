Máxima tensión
Rusia condena el ataque militar de EEUU a Irán
"Se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso
Rusia condenó este sábado los ataques de EEUU e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo. "No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU", reza el comunicado de Exteriores ruso.
La nota subraya que los ataques se efectuaron durante el renovado proceso de negociaciones con Irán, diseñado "supuestamente para garantizar la normalización a largo plazo en torno a la República Islámica". Además, se destaca que la parte rusa había recibido señales sobre la falta de interés de los israelíes para una confrontación armada con Irán.
Asimismo, Moscú exigió poner fin a la escalada y devolver la situación a un cauce político y diplomático. "Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses", agrega el comunicado.
Poco después de la difusión de la nota, Moscú informó de una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo iraní, Abás Araqchí. Durante la misma, el diplomático iraní habló de las medidas que toma Teherán para repeler el ataque de EEUU e Israel, y acusó a estos países de frustrar una vez más las negociaciones sobre el arreglo pacífico de la situación en torno al programa nuclear iraní.
Declaraciones de Lavrov
Lavrov, por su parte, volvió a expresar la condena rusa a los ataques y abogó por su cese inmediato. El ministro ruso también reiteró la disposición de Moscú de contribuir, incluido en el Consejo de Seguridad de la ONU, a la búsqueda de vías para una resolución pacífica del asunto.
El pasado 30 de enero, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, visitó por sorpresa Moscú y fue recibido por el líder ruso, Vladímir Putin, sin que los resultados de esa reunión se hicieran públicos.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Las familias murcianas podrán cobrar hasta 200 euros al mes por hijo con la nueva ayuda que prepara el Gobierno
- Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- Investigan un nuevo presunto fraude en la compra de prótesis dentro del SMS
- Seis planetas se alinean el 28 de febrero y Murcia tiene los mejores cielos para verlos
- Las mujeres se suben a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina: 'Son tripulantes