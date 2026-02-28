Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Guardia Revolucionaria iraní anuncia "primera oleada" de misiles y drones conta Israel

Cerca de 38.500 turistas se quedan atrapados en Israel tras los ataques contra Irán

Unos 38.500 turistas se encuentran en territorio israelí, según datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Turismo de Israel, que ha cerrado su espacio aéreo tras haber atacado a Irán la mañana de este sábado.

Los datos, que están actualizados a fecha de ayer, indican el número aproximado de extranjeros que se habrían quedado atrapados en el país, ya que desde este sábado no hay vuelos de llegada o salida hasta nuevo aviso.

Tanto en Jerusalén, como en otras urbes del norte de Israel, se han oído esta mañana las alarmas antiaéreas y explosiones a causa de las intercepciones de misiles de Irán, que sigue atacando el país en represalia en diferentes andanadas.