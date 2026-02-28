En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Guardia Revolucionaria iraní anuncia "primera oleada" de misiles y drones conta Israel
Israel ataque Teherán en "un ataque preventivo"
Pakistán ha bombardeado Kabul y ha anunciado que entra en una "guerra abierta" con Afganistán tras días de intensos combates en la frontera
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El estallido de la guerra entre Pakistán y Afganistán añade tensión a la región de Oriente Próximo y Oriente Medio. Mientras tanto, el proceso de paz diseñado por Donald Trump para Gaza sigue sobre la mesa pese a las diferencias que separan a Israel y los diferentes actores de Palestina. Respecto a Irán, Washington y Teherán mantienen los contactos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán denuncia la violación de su territorio y soberanía por los ataques de Israel y EE.UU.
Irán denunció este sábado como una violación de su integridad territorial y soberanía nacional los ataques de Israel y Estados Unidos contra infraestructuras defensivas y militares en el país persa.
Cerca de 38.500 turistas se quedan atrapados en Israel tras los ataques contra Irán
Unos 38.500 turistas se encuentran en territorio israelí, según datos ofrecidos a EFE por el Ministerio de Turismo de Israel, que ha cerrado su espacio aéreo tras haber atacado a Irán la mañana de este sábado.
Los datos, que están actualizados a fecha de ayer, indican el número aproximado de extranjeros que se habrían quedado atrapados en el país, ya que desde este sábado no hay vuelos de llegada o salida hasta nuevo aviso.
Tanto en Jerusalén, como en otras urbes del norte de Israel, se han oído esta mañana las alarmas antiaéreas y explosiones a causa de las intercepciones de misiles de Irán, que sigue atacando el país en represalia en diferentes andanadas.
Expresidente ruso dice que las negociaciones con Irán eran una "tapadera"
El expresidente ruso Dmitri Medvédev tachó este sábado de "tapadera" las recientes negociaciones de Estados Unidos con Irán, país que fue bombardeado hoy por fuerzas israelíes y estadounidenses.
"Nadie lo duda. Nadie quería negociar nada", escribió Medvédev en Telegram.
El actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso agregó que el "pacificador ha vuelto a mostrar su verdadera cara".
En este sentido, recordó que el país persa fue fundado hace 2.500 años, y Estados Unidos, hace 249 años.
”Veremos (qué ocurre) dentro de 100 años”, agregó.
Los hutíes denuncian la operación de EEUU e Israel contra Irán como el "preludio" de una conquista regional
El movimiento hutí de Yemen ha denunciado que el ataque masivo desencadenado este sábado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Irán no es más que el "preludio" de una campaña destinada en último término a "subyugar" la región entera de Oriente Próximo.
Los hutíes, en un comunicado publicado por su agencia oficial SANA, han condenado sin paliativos "la traicionera y criminal agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán", que ha descrito como "una escandalosa desviación de las leyes internacionales" que pone de manifiesto "la verdadera naturaleza de Estados Unidos e Israel como dos potencias agresivas que ignoran las leyes y los valores humanitarios".
Israel y EE.UU. lanzan ofensiva contra "decenas de objetivos militares" en Irán
El Ejército israelí informó este sábado de que su campaña militar 'Rugido de León' tiene como objetivo "decenas de objetivos militares" en Irán para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.
"El ataque tuvo como objetivo decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen", afirma en un comunicado.
Seúl urge evaluar la seguridad de sus ciudadanos en Irán y tropas en la región tras ataque
Corea del Sur dijo esté sábado que está evaluando la situación de seguridad de sus ciudadanos en Irán y sus tropas despachadas en la región, tras el ataque de Israel y EE.UU. contra el país de Oriente Medio.
"El presidente, Lee Jae-myung, fue informado sobre la situación en Irán y, al tiempo que revisó el impacto en el país y las medidas relacionadas, ordenó que se dé máxima prioridad a la seguridad de nuestros compatriotas en Irán y en las zonas cercanas", dijo la portavoz presidencial, Kang Yu-jung, en un comunicado.
No se han producido impactos de misiles iraníes hasta el momento, según Emergencias de Israel
El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que no ha recibido ninguna alerta por impactos de misiles hasta el momento, después de que Irán lanzara tres andanadas de misiles contra Israel en represalia por el ataque a su territorio.
"No se han recibido informaciones de impactos de misiles", recoge el comunicado.
Los paramédicos del MDA han atendido hasta el momento a "varios individuos" que resultaron heridos de camino a los espacios seguros por cuadros de ansiedad.
Irán lanza un misil a la base naval estadounidense en Baréin, según prensa iraní
Irán dice haber atacado la base naval estadounidense en Baréin en un ataque con un misil, informó este sábado el canal oficial iraní de televisión Press TV.
Pakistán rechaza el diálogo con los talibanes y mantiene decisión de seguir atacando
El Gobierno de Pakistán rechazó este sábado cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica.
"No habrá ninguna charla. No hay diálogo. No hay negociación. El terrorismo desde Afganistán tiene que terminar", dijo el portavoz del primer ministro paquistaní para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, en declaraciones a la televisión estatal (PTV).
Irene Montero: "Agresiones ilegales que hacen de EEUU e Israel los criminales más peligrosos del planeta"
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha calificado los ataques de Israel y Estados Unidos desde su perfil en la red social X como " agresiones ilegales que hacen de EEUU e Israel los criminales más peligrosos del planeta".
"¿Hasta cuándo va a estar Europa en silencio permitiendo estos crímenes? España debe impedir a EEUU usar nuestras bases militares y salir de la OTAN ya".
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Las familias murcianas podrán cobrar hasta 200 euros al mes por hijo con la nueva ayuda que prepara el Gobierno
- Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox
- El supermercado de Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar
- Investigan un nuevo presunto fraude en la compra de prótesis dentro del SMS
- Las mujeres se suben a una de las carrozas del desfile extraordinario del Entierro de la Sardina: 'Son tripulantes
- Despedida una trabajadora del Ikea de Murcia por pagar compras de su hermana con su descuento de empleada