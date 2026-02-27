Venezuela
Maduro pide desestimar el caso contra él tras ser denegada la licencia para pagar su defensa
Solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra"
EFE
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.
La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.
La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Sesenta años de la pérdida de la fragata Ariete