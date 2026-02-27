Declaración en el Congreso
Bill Clinton sobre el 'caso Epstein': "No vi nada y no hice nada malo"
El expresidente de EEUU testifica ante el comité que investigan el alcance de las irregularidades cometidas por el pederasta confeso y sus contactos
"No vi nada y no hice nada malo". Con estas palabras, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ha negado cualquier responsabilidad en el 'caso Epstein' durante su declaración ante el comité del Congreso que investiga las supuestas irregularidades cometidas por el pederasta y sus conocidos.
Clinton ha comparecido un día después de que lo hiciera su esposa, Hillary, quien también rechazó cualquier vínculo con el multimillonario, quien en 2019 fue hallado muerto en su celda mientras esperaba a ser juzgado por su red de abuso sexual contra centenares de mujeres, algunas de ellas menores de edad.
"En primer lugar, no supe de los crímenes que estaba cometiendo Epstein. No importa cuántas fotos me muestren, tengo dos cosas que al final del día importan más que su interpretación de estas fotos de hace 20 años. Sé lo que vi y, más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante, lo que no hice. No vi nada y no hice nada malo", ha subrayado en su declaración inicial a los congresistas, antes de someterse a las preguntas de estos.
