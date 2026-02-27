Al menos un muerto y 39 heridos al estrellarse un tranvía contra un edificio en el centro de Milán

Al menos una persona ha muerto y 39 han resultado heridas, tres de gravedad, al descarrilar este viernes en Milán (Italia) un tranvía que ha terminado estrellándose contra edificio y atropellando a varios peatones cerca del centro de la ciudad. El accidente, según avanzan los medios locales, ocurrió en torno a las 16.00 horas y se ha saldado con la muerte de un hombre y unos 40 heridos de diversa consideración. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, seis graves y otros muchos presentan lesiones leves, de acuerdo a las mismas fuentes.

Según las primeras reconstrucciones, citadas por el diario italiano La Republica, el tranvía 9 que iba desde plaza della Repubblica hacia plaza Oberdan llegó a gran velocidad al cruce con via Lazzaretto: en ese punto hay un cambio de vías que permite desviarse hacia la izquierda, pero el tranvía debería haber continuado recto. En cambio, en el cruce se inclinó, descarilló y fue a chocar contra el edificio de la esquina, derribando un semáforo y destrozando el escaparate de un restaurante.

Algunos paseantes, que se encontraban en el lugar de los hechos, han relatado lo sucedido. "He oído un silbido, un ruido estridente y he visto el tranvía inclinarse hacia la izquierda; luego un golpe como una bomba y el sonido de los cristales rotos, los del escaparate contra el que chocó. ¡Qué susto!", ha explicado una señora sentada en una mesita de un café de la via Vittorio Veneto, una de las calles afectadas. "Giró a la izquierda cuando tenía que seguir recto; tal vez iba demasiado rápido y cuando se salió de los raíles nadie podía detenerlo", ha relatado otro testigo. "Pensé en un terremoto", dijo otro hombre.

Noticias relacionadas

En el lugar de los hechos, también se ha presentado el alcalde de la ciudad, Giuseppe Sala, y el fiscal general, Marcello Viola. Este último ha explicado que ya en las próximas horas se abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia. También han acudido rápidamente al sitio numerosos socorristas, incluidos agentes de policía, bomberos y sanitarios.