Declaración a puerta cerrada

Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein o estar al tanto de sus delitos

Hillary Clinton, durante un discurso ante la Clinton Global Initiative, el pasado 24 de septiembre.

Hillary Clinton, durante un discurso ante la Clinton Global Initiative, el pasado 24 de septiembre. / ANDRES KUDACKI / AP

Idoya Noain

Idoya Noain

Nueva York

La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton negó este jueves ante un comité del Congreso haber conocido en persona al delincuente sexual Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.

Clinton, quien comparece a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio, donde aseguró sentirse "horrorizada" por los detalles que han salido a la luz sobre el caso.

Su marido, el expresidente Bill Clinton, aparece en los archivos desclasificados el pasado mes de enero por el Departamento de Justicia, pero no existe ningún indicio de que cometiera ningún delito.

En su declaración, Hillary Clinton también instó al comité que investiga el caso a citar al actual jefe de la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, para que testifique "bajo juramento" sobre sus vínculos con el difunto delincuente sexual.

