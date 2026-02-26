EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Rusia tilda de "agresiva provocación estadounidense" en incidente con una lancha en las costas de Cuba El Gobierno de Rusia ha tildado este jueves de "agresiva provocación estadounidense" el incidente registrado el miércoles en aguas de Cuba, tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos en un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas. "Es una agresiva provocación estadounidense, destinada a incrementar las tensiones y provocar un conflicto", ha sostenido la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en unas declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias TASS.

Rubio descarta un calendario electoral en Venezuela pero advierte que las autoridades necesitan "legitimarse" El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha descartado este miércoles establecer un calendario "artificial" para unas elecciones en Venezuela, si bien ha alentado a las autoridades del país latinoamericano ante la necesidad de "legitimar su Gobierno mediante unas elecciones". "Ellos lo saben", ha manifestado. "No sé si habríamos establecido un calendario artificial. Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que podrían querer participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde ha asistido a una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Panamá defiende la "revisión protocolar" de la valija diplomática de Venezuela en el aeropuerto de Tocumen Las autoridades de Panamá ha rechazado este miércoles las acusaciones vertidas en la víspera por Venezuela sobre la apertura "forzada" de su valija diplomática, afirmando que se trataba de una "revisión protocolar" de un material que carecía de "signos visibles para ser considerado valija diplomática". Según ha relatado la Autoridad Nacional de Aduanas panameña a través de redes sociales, la revisión fue coordinada junto al Ministerio de Exteriores del país centroamericano, después de que una representante del Gobierno venezolano se presentase en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con cuatro maletas, dos de las cuales mostraban "imágenes irregulares" en el escáner de control de equipaje.

Cuba denuncia un intento de "infiltración con fines terrorista" tras el tiroteo con una embarcación de EEUU El Gobierno de Cuba ha denunciado un intento de "infiltración con fines terroristas" por parte de la tripulación a bordo de una embarcación estadounidense que este miércoles se ha aproximado a sus costas y de la que, tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad cubanas, han muerto cuatro personas. "Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida 'FL7726SH', transportaba diez personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas", ha asegurado en redes sociales, indicando que las autoridades cubanas se han incautado de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

El abogado de Maduro denuncia que el Tesoro impide a Caracas pagar la representación legal del dirigente La defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está "interfiriendo" con la capacidad del mandatario capturado por las autoridades de Estados Unidos para "contratar un abogado" al denegar una licencia sobre las sanciones impuestas al país caribeño para que su Gobierno pueda pagar la representación legal del dirigente. "Durante la comparecencia inicial y la lectura de cargos, el Tribunal solicitó a la Fiscalía de Estados Unidos que colaborara con los abogados defensores en relación con las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes con celo y de manera plena", ha señalado el letrado Barry Pollack en una misiva dirigida al juez Alvin Hellerstein, que lleva el caso.

Rubio dice que EEUU responderá "en consecuencia" tras el operativo de Cuba contra una lancha El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos. "No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renuncia a su cargo El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles sus renuncias a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo- en medio del proceso de amnistía para presos políticos aprobado recientemente.

Delcy Rodríguez conversa con Tajani sobre presos políticos y la "verdad" de Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversó por teléfono este miércoles con el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sobre la cooperación entre ambos países y aprovechó la llamada para hacer una "aclaratoria" sobre los presos políticos y exponer la "verdad" de su país. "Aproveché este espacio para exponer con claridad la verdad de Venezuela frente a las narrativas distorsionadas que han circulado durante años en ciertos ámbitos mediáticos europeos", indicó la presidenta encargada en su canal de Telegram, sin ofrecer más detalles. Ambos coincidieron en la "necesidad de mantener canales directos de diálogo que permitan avanzar en temas de interés común", apuntó Rodríguez.

El opositor venezolano Enrique Márquez agradece a Trump la invitación a su discurso anual El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez agradeció este miércoles al mandatario de EE.UU., Donald Trump, la invitación a su discurso del Estado de la Unión, durante el que el opositor protagonizó un emotivo encuentro con su sobrina, Alejandra González, propiciado por el republicano. Márquez, excarcelado cinco días después de la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro en enero, expresó en la red social X su agradecimiento a la invitación "en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia". Aseguró que su "pensamiento y corazón" está con "los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria".