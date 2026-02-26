Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Omán destaca "una apertura sin precedentes" a "ideas nuevas y creativas" en las conversaciones entre EEUU e Irán El Gobierno de Omán ha destacado este jueves que existe "una apertura sin precedentes" por parte de las delegaciones negociadoras de Estados Unidos e Irán a "ideas y soluciones nuevas y creativas" para resolver sus diferencias sobre el programa nuclear iraní, tras el inicio de una tercera ronda de conversaciones indirectas en la ciudad suiza de Ginebra. El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha resaltado que estos esfuerzos "continúan con diligencia y espíritu constructivo" para aprovechar "la apertura sin precedentes de los negociadores a ideas y soluciones nuevas y creativas" y "la creación de condiciones que apoyen el progreso y el logro de un acuerdo justo y con garantías sostenibles".

Araqchi advierte en Ginebra a su par omaní que el "éxito" de las conversaciones dependen de la "seriedad" de EEUU El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha advertido este miércoles en un encuentro con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, a su llegada a Ginebra, que el éxito de las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear requiere de la "seriedad" de Washington no así "posiciones contradictorias". "Aunque apreció los esfuerzos del ministro de Exteriores de Omán para ayudar a avanzar en el actual proceso diplomático, el ministro (Araqchi) consideró que el éxito de las conversaciones requiere la seriedad de la otra parte y que se eviten comportamientos y posiciones contradictorias", ha señalado el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, que acompaña a la comitiva iraní en la localidad suiza.

El Líbano ve viable completar la segunda fase del desarme de Hizbulá en cuatro meses El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró este miércoles que es posible completar la segunda fase del desarme del grupo chií Hizbulá en un plazo de cuatro meses, siempre que el Ejército cuente con la misma cantidad de recursos que tuvo para el proceso en la franja fronteriza con Israel. "La misión puede lograrse en cuatro meses si nuestras Fuerzas Armadas reciben el mismo apoyo y recursos que estuvieron disponibles durante la primera fase", afirmó Salam en un discurso durante una rotura del ayuno del mes sagrado de Ramadán celebrada en el Palacio de Gobierno en Beirut. El pasado verano, el Gobierno libanés aprobó un plan para terminar con la existencia de armamento en manos de actores no estatales y limitarla exclusivamente a las fuerzas de seguridad oficiales, lo que implica principalmente el desarme de Hizbulá a raíz de su reciente guerra con Israel.

Erdogan critica que Israel sigue intensificando los ataques en Gaza pese al alto el fuego El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este miércoles los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde el pasado octubre. "Pese al alto el fuego del pasado 10 de octubre, garantizado también con los esfuerzos de Turquía, el Gobierno israelí continúa intensificando sus ataques contra Gaza y Cisjordania", ha denunciado el mandatario turco en declaraciones recogidas por la agencia Anatolia durante un acto religioso en Ankara. En el evento, un iftar --la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán--, Erdogan ha señalado que los musulmanes de Gaza son un ejemplo al realizar estos ritos en medio de las ruinas.

Netanyahu busca crear con Modi un "eje de hierro" contra el "islamismo radical" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró la alianza de su país con la India y su intención de construir "un eje de hierro" contra el "islamismo radical" durante su discurso este miércoles en la Knéset (Parlamento), que celebra una sesión especial en honor a la visita del mandatario indio, Narendra Modi. "Juntos construiremos un eje de hierro, un eje de países que consideran sagrada la vida y que lucharán contra los que desean la muerte y la vuelta a la barbarie del Medievo", afirmó el primer ministro israelí en hebreo tras haber dado la bienvenida y expresado su amistad al primer ministro indio en inglés. Netanyahu destacó los "múltiples intereses comunes" que comparten ambas naciones, citando entre ellos la lucha contra el "islamismo radical", y agradeció a Modi su "firme posicionamiento del lado de Israel" tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La delegación de Irán en las negociaciones nucleares con EEUU viaja a Ginebra para los contactos del jueves La delegación de Irán implicada en las negociaciones indirectas con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní ha iniciado este miércoles su desplazamiento a la ciudad suiza de Ginebra, que el jueves acogerá una nueva ronda de contactos, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque al país asiático. Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, la delegación ha salido ya de Teherán, nuevamente encabezada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien horas antes reiteró que "es posible alcanzar un acuerdo, si la diplomacia es una prioridad".

EEUU desvela sus primeros planes para dar servicio consular a estadounidenses en asentamientos en Cisjordania La Embajada de Estados Unidos en Israel ha anunciado que planea dar servicio consular a ciudadanos estadounidenses en asentamientos en Cisjordania, la primera vez en la que llevará a cabo actividades en este sentido, a pesar de las declaraciones desde Washington contra los planes israelíes para consolidar su control del territorio palestino, en medio de los llamamientos desde partes del Gobierno de Israel en favor de la anexión. "Como parte de nuestra iniciativa Freedom 250 --con motivo del 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos-- y los esfuerzos de la Embajada estadounidense para llegar a todos los estadounidenses, oficiales consulares darán servicios de pasaportes en Efrat el viernes, 27 de febrero", ha dicho la legación en un mensaje en redes sociales.

Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor Al menos dos palestinos han muerto este miércoles en nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, una persona ha muerto en un ataque perpetrado por un dron en la ciudad de Gaza (norte), mientras que una segunda persona ha muerto en un incidente similar en Jan Yunis (sur), tal y como ha recogido el diario 'Filastin'.

Open Arms se une a la Global Sumud Flotilla, que zarpará hacia Gaza desde Barcelona el 12 de abril Open Arms se ha unido a la nueva misión de la Global Sumud Flotilla (GSF), que zarpará hacia Gaza desde Barcelona el 12 de abril para romper el "bloqueo ilegal" de Israel, entregar ayuda esencial y apoyar la reconstrucción de la Franja de Gaza. En un comunicado, la GSF y Open Arms hacen un llamamiento a otras organizaciones, colectivos y activistas a unirse para garantizar que la ayuda y que el voluntariado lleguen a Gaza para "dar respuesta a esta emergencia".