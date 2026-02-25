Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas coche eléctricoVivienda asequibleFragata ArieteMar MenorTrío de eclipses
instagramlinkedin

Tragedia en Suiza

Vídeo inédito del origen del incendio en la estación suiza de Crans-Montana en Nochevieja

Así se inició el incendio de Crans-Montana (Suiza) en Nochevieja en el que murieron 41 personas

Así se inició el incendio de Crans-Montana (Suiza) en Nochevieja en el que murieron 41 personas

EFE

Redacción

Barcelona

La madrugada del 1 de enero de 2026, durante las celebraciones de Nochevieja, se desató un incendio devastador en el bar 'Le Constellation', en la estación de esquí suiza Cran- Montana. La alarma se activó cuando el local estaba lleno de gente celebrando el Año Nuevo. Dos meses después, un vídeo inédito muestra el momento previo al inicio de las llamas, causadas, con toda probabilidad, por las bengalas.

El fuego dejó 41 personas muertas y más de 110 heridos, muchos con quemaduras graves. Entre las víctimas había ciudadanos de varias nacionalidades europeas y muchos jóvenes, incluidos menores de edad.

Las investigaciones apuntan a que el incendio pudo comenzar cuando fuegos de bengala colocados en botellas de champán llegaron demasiado cerca del techo inflamable del bar, prendiendo rápidamente el fuego.

Noticias relacionadas

El local 'Le Constellation' no había pasado inspecciones de seguridad contra incendios desde hace más de cinco años, a pesar de normas vigentes, y que existían deficiencias en salidas de emergencia y control de materiales inflamables. El caso está judicializado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  2. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  3. Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
  4. Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
  5. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  6. Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años
  7. El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: 'Es un cargo de confianza
  8. El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026.

El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026.

David Uclés visita la Región de Murcia para presentar 'La ciudad de las luces muertas', Premio Nadal 2026

David Uclés visita la Región de Murcia para presentar 'La ciudad de las luces muertas', Premio Nadal 2026

Una banda roba un coche en Molina y atraca una gasolinera en Mazarrón en solo dos minutos

Una banda roba un coche en Molina y atraca una gasolinera en Mazarrón en solo dos minutos

Yolanda Díaz renuncia a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar

Yolanda Díaz renuncia a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar

Insomniac fija el estreno de Marvel Lobezno y promete más detalles en primavera

Insomniac fija el estreno de Marvel Lobezno y promete más detalles en primavera

"Ballesta quiere asesinar al cine Rex": La histórica sala de cine del centro de Murcia amanece empapelada

"Ballesta quiere asesinar al cine Rex": La histórica sala de cine del centro de Murcia amanece empapelada

Marruecos irrumpe en la eterna guerra del agua de la Asamblea Regional

Marruecos irrumpe en la eterna guerra del agua de la Asamblea Regional
Tracking Pixel Contents