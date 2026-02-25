Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

"Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", señala el comunicado oficial. Todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).

Se desconocen por el momento las derivaciones de este episodio. Cuba ha intentado no politizarlo. "Ciertamente, es una situación que estamos monitoreando; ojalá no sea tan grave como tememos. Pero no puedo decir más, porque simplemente no sé más", dijo el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Dos congresistas republicanos de origen cubano, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez exigió al Ejecutivo esclarecer con carácter de urgencia lo ocurrido tras el enfrentamiento armado. Giménez fue más lejos y calificó el hecho de masacre, El Departamento de Estado y las autoridades militares estadounidenses debería recopilar todos los datos relevantes sobre el episodio a los efectos de dar una respuesta inmediata.

Según The New York Times, que cita a un funcionario estadounidense, la embarcación formaba parte de una flotilla privada organizada para evacuar familiares desde la isla. La lancha no pertenecía ni a la Marina de Estados Unidos ni a la Guardia Costera.

La divulgación del incidente coincidió con otra información llamativa sobre el momento de las tensas relaciones entre Washington y La Habana. De acuerdo con Reuters, la administración de Donald Trump abrió "una puerta inédita" en el complejo entramado de sanciones energéticas que impuso a la isla. El Departamento del Tesoro anunció que aplicará una política favorable a las solicitudes de licencias específicas para autorizar la reventa de petróleo de origen venezolano destinado Cuba, siempre que esas operaciones beneficien directamente al sector privado cubano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) precisó que esa medida excluye "cualquier operación que involucre o beneficie al Ejército u otras instituciones gubernamentales". Para la OFAC, se trata de un acto de "solidaridad con el pueblo" de la mayor de las Antillas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la Casa Blanca considera que la economía cubana está en una situación crítica tras perder el apoyo estratégico de Venezuela.Esta vulnerabilidad, sumada a las persistentes sanciones y a la presión económica, ha llevado a Washington a intensificar su enfoque hacia La Habana, "buscando interlocutores" dentro del propio Gobierno cubano que puedan estar dispuestos a negociar un acuerdo que conduzca a una transición política.

El mismo día del episodio armado en aguas territoriales cubanas, Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, tituló su edición con palabras del presidente Miguel Díaz-Canel: ¡"Lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos, y sobre todas las adversidades y amenazas imperiales nos creceremos y venceremos! ".