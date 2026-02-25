Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski confirma una reunión económica mañana con EEUU y más contactos con Rusia en marzo

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este miércoles que dos emisarios suyos se reunirán mañana jueves en Ginebra con los mediadores de la Casa Blanca para negociar un acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania, y espera que los nuevos contactos trilaterales junto a rusos y estadounidenses se celebren a comienzos de marzo. Ucrania estará representada en la reunión del jueves en Suiza por el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y por el ministro de Economía del país, Oleksí Sobolev, que hablarán "con detalle" con los emisarios de Washington: Steve Witkoff y Jared Kushner. Según la agencia ucraniana Interfax, Witkoff ya había anunciado el martes que se reuniría el jueves con Umérov en Ginebra.

Además, sobre la próxima reunión a tres con estadounidenses y rusos, Zelenski explicó en ese mismo mensaje que debe producirse el mes que viene. "Será, a nuestro modo de ver, a principios de marzo", dijo Zelenski, quien en un principio esperaba que la próxima ronda de contactos tuviera lugar este mismo mes. Zelenski reafirmó, como ya había explicado en la víspera, que espera que en este nuevo encuentro trilateral se acuerde como mínimo un nuevo intercambio de prisioneros.