EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  2. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  3. Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
  4. Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
  5. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  6. Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años
  7. El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: 'Es un cargo de confianza
  8. El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026.

David Uclés visita la Región de Murcia para presentar 'La ciudad de las luces muertas', Premio Nadal 2026

Una banda roba un coche en Molina y atraca una gasolinera en Mazarrón en solo dos minutos

Yolanda Díaz renuncia a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar

Insomniac fija el estreno de Marvel Lobezno y promete más detalles en primavera

"Ballesta quiere asesinar al cine Rex": La histórica sala de cine del centro de Murcia amanece empapelada

Marruecos irrumpe en la eterna guerra del agua de la Asamblea Regional

