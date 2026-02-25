Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayudas coche eléctricoVivienda asequibleFragata ArieteMar MenorTrío de eclipses
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar

El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump

Trump coquetea con la guerra, pero habla de paz

Trump coquetea con la guerra, pero habla de paz

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
  2. El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
  3. Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
  4. Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
  5. Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
  6. Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años
  7. El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: 'Es un cargo de confianza
  8. El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026.

David Uclés visita la Región de Murcia para presentar 'La ciudad de las luces muertas', Premio Nadal 2026

Una banda roba un coche en Molina y atraca una gasolinera en Mazarrón en solo dos minutos

Yolanda Díaz renuncia a liderar la nueva alianza de los partidos de Sumar

Insomniac fija el estreno de Marvel Lobezno y promete más detalles en primavera

"Ballesta quiere asesinar al cine Rex": La histórica sala de cine del centro de Murcia amanece empapelada

Marruecos irrumpe en la eterna guerra del agua de la Asamblea Regional

