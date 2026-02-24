El Reino Unido publicará los documentos sobre el nombramiento del expríncipe Andrés como enviado comercial tras su detención por el caso Epstein

El Parlamento británico ha acordado este martes por unanimidad publicar los documentos relacionados con el nombramiento del expríncipe Andrés de Inglaterra como enviado comercial del Reino Unido, un cargo que desempeñó entre 2001 y 2011. La medida, propuesta por el Partido Liberal Demócrata, ha contado con el apoyo del Gobierno laborista y del resto de partidos de la oposición, los cuales han mostrado su indignación por las informaciones que apuntan a que Andrés compartió información confidencial con el pederasta Jeffrey Epstein relacionada con sus viajes comerciales. Andrés, detenido el pasado jueves, está siendo investigado por la policía por un presunto delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La moción aprobada este martes obligará al Gobierno a entregar toda la documentación relativa a la creación del cargo de enviado comercial y al proceso para nombrar a Andrés en ese puesto, incluidos los documentos que apuntan a que Peter Mandelson —el exministro laborista investigado también por sus vínculos con Epstein— fue una de las personas que presionó para que el nombramiento se llevara a cabo. Los archivos deberán incluir las comunicaciones entre los distintos departamentos gubernamentales relacionadas con la creación del cargo; las actas de las reuniones; y los correos electrónicos sobre el proceso que se siguió para determinar la idoneidad del entonces príncipe para el puesto.

Nombramiento polémico

El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, ha pedido que se publique la información cuanto antes para aclarar por qué el entonces Gobierno laborista apostó por nombrar a Andrés a pesar de las reservas mostradas en ese momento por miembros del propio Ejecutivo y también por miembros de la familia real, incluido Carlos III, entonces príncipe de Gales. “Es alarmante lo que hemos leído sobre que Peter Mandelson escribió al entonces primer ministro Tony Blair, en calidad de exsecretario de Comercio, para presionar a favor del nombramiento de Andrés. Un amigo de Epstein presionando para conseguir un trabajo para otro amigo de Epstein y que podría ayudar a Epstein a enriquecerse”, ha asegurado Davey.

El Gobierno laborista, muy sacudido por el escándalo de Mandelson, ha tratado de demostrar su compromiso con la transparencia y ha apoyado la moción de los liberaldemócratas. “Mis colegas y muchos funcionarios públicos me han contado sus propias historias sobre sus interacciones con el señor [Andrés] Mountbatten-Windsor y todas ellas revelan el mismo patrón: Un hombre en constante afán por engrandecerse y enriquecerse a sí mismo. Un hombre grosero, arrogante y prepotente que no sabía distinguir entre el interés público, al que decía servir, y sus propios intereses privados”, ha asegurado tajante el secretario de Estado de Comercio, Chris Bryant, durante el debate celebrado en la Cámara de los Comunes.

Investigaciones policiales

Bryant ha aclarado, sin embargo, que algunos de los documentos sobre la etapa de Andrés como enviado comercial no podrán ser publicados, ya que esto podría entorpecer las investigaciones policiales que siguen en marcha. Tanto la policía como la Fiscalía están estudiando la posibilidad de presentar cargos contra el expríncipe tras su detención e interrogatorio el pasado jueves, algo que supondría el primer paso para un eventual proceso judicial.

Estos documentos se sumarán a los que el Gobierno se ha visto forzado a publicar sobre el nombramiento de Mandelson como embajador británico en Washington a finales de 2024, un cargo al que accedió a pesar de que en ese momento ya se conocían sus vínculos con Epstein. El propio Mandelson también fue detenido este lunes en el marco de la investigación contra él por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, el mismo delito por el que se investiga a Andrés.

Noticias relacionadas

Además de la publicación de los documentos, el Ejecutivo está trabajando para tramitar una ley en el Parlamento que permita excluir al expríncipe de la línea sucesoria al trono, algo que han reclamado representantes de todos los partidos y también Australia, uno de los 15 países que mantienen a Carlos III como jefe de Estado. Andrés todavía mantiene el octavo puesto en la línea sucesoria a pesar de la retirada de sus títulos nobiliarios a finales del año pasado.