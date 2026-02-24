En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania desvela el plan del nuevo ministro de Defensa para el quinto año de guerra
El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, quien llegó a su cargo el pasado mes de enero, presentó este martes el plan con el que el Ejército de Ucrania afronta a partir de mañana el quinto año de guerra, basado en mejorar la defensa aérea, frenar avances enemigos y privar a Rusia de recursos.
Según un comunicado de su ministerio, Fedórov explicó que el nuevo plan de las Fuerzas Armadas ucranianas responde a la tarea encomendada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de "reforzar la defensa de manera que se obligue al enemigo a la paz".
Esos esfuerzos, que Kiev debe combinar con "la diplomacia", según las consignas de Zelenski, implican cerrar los cielos a Rusia, porque "el país funciona" si el espacio aéreo ucraniano está asegurado.
Zelenski impone sanciones contra "académicos" y responsables de "difundir propaganda" a favor de Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha impuesto este martes sanciones contra 29 individuos y 15 organizaciones, entre los que se encuentran "académicos y responsables de difundir propaganda" y "falsificar hechos históricos", con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa del territorio.
El mandatario ucraniano ha firmado así un decreto al respecto y ha arremetido contra aquellos que "justifican la agresión contra Ucrania". En este sentido, ha apuntado especialmente al "propagandista ruso" Alexander Chubarian, "coautor de libros de texto escolares rusos en los que se atribuye territorio ucraniano", según indica un comunicado de la Presidencia.
El Kremlin informará a EE.UU. sobre el supuesto intento de Kiev de obtener armas nucleares
El Kremlin aseguró hoy que informará a Estados Unidos sobre el supuesto intento de Ucrania de obtener armas nucleares de manos del Reino Unido y Francia, denunciado este martes por los servicios secretos rusos.
"Por supuesto, informaremos a los estadounidenses de todo (...), hablaremos especialmente de ello con los estadounidenses", dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial, a la televisión pública.
Al dirigirse a la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, presidente ruso, Vladímir Putin, también denunció por parte de Kiev "intentos o planes de utilizar incluso un componente nuclear".
Rusia recalca que "trabaja para lograr la paz" en Ucrania pero alerta de la "intervención de Europa y EEUU"
Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que se encuentran trabajando "para lograr la paz" en Ucrania, pero han alertado de la "intervención de Europa y Estados Unidos", que han convertido la invasión en una "guerra entre Rusia y Occidente", unas declaraciones que llegan con motivo del cuarto aniversario del inicio del conflicto armado.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que la postura de Moscú "sigue siendo consistente" en lo referente a la invasión de Ucrania, al tiempo que ha sostenido que el país "sigue esforzándose para lograr la resolución" de la misma, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
Rutte pide más ayuda militar para Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión de Rusia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido este martes más ayuda militar, financiera y humanitaria para Kiev en el día en que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania y ha incidido en la necesidad de establecer garantías de seguridad efectivas para garantizar "una paz justa y duradera" cuando se alcance un acuerdo con Rusia.
En una declaración institucional desde la sede de la OTAN en Bruselas, acompañado de la jefa de la Misión de Ucrania ante la Alianza Atlántica, Alyona Getmanchuk, Rutte ha asegurado que es "imperativo" que los aliados ayuden a Ucrania a "defenderse del terror ruso desde los cielos y mantener las líneas del frente".
Bruselas confía en desbloquear el veto de Hungría al préstamo a Ucrania y a las nuevas sanciones contra Rusia
La Comisión Europea se ha mostrado comprometida a alcanzar la unanimidad entre los Veintisiete para aprobar el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, después de que este lunes Hungría vetara ambas iniciativas esgrimiendo que no aprobaría medidas favorables a Ucrania por estar boicoteando el paso de crudo ruso a su país.
Tras admitir en rueda de prensa desde Bruselas que al Ejecutivo comunitario le habría gustado poder confirmar este martes la aprobación del préstamo y de las nuevas sanciones contra Moscú, la portavoz jefe de la Comisión, Paula Pinho, ha asegurado que ambas medidas "no están fuera de la mesa" y que confían en "sacarlas adelante"
China pide "diálogo y negociaciones" como "la única vía viable" para el fin de la invasión rusa de Ucrania
El Gobierno de China ha reiterado este martes su llamamiento a "un diálogo y unas negociaciones" como "la única vía viable" para lograr el fin de la guerra en Ucrania, desatada hace justo cuatro años por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022.
"La posición de China sobre la crisis en Ucrania ha sido consistente y clara", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. "Recientemente, la crisis en Ucrania ha visto cómo se abría la puerta al diálogo, con todas las partes manteniendo el impulso a las conversaciones", ha destacado.
Orbán acusa a Ucrania de provocar una "emergencia energética" en Hungría: "Es una situación absurda"
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha acusado este martes a las autoridades ucranianas de provocar una "emergencia energética" al atacar el oleoducto ruso Druzhba, vital para el suministro de crudo a países como Hungría y Eslovaquia, y ha asegurado que se trata de una "situación absurda".
"Los hechos son hechos: no hay obstáculos técnicos para reanudar el transporte de crudo a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría. Solo requiere una decisión política por parte de Ucrania. Como sabéis, soy uno de los miembros del Consejo Europeo más disciplinados y entiendo las preocupaciones existentes", ha afirmado Orbán en una carta enviada al presidente del Consejo Europeo, António Costa.
Zelenski pide ante la Eurocámara una fecha concreta para la adhesión de Ucrania a la UE
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este martes en una intervención en un pleno extraordinario del Parlamento Europeo una fecha concreta para la adhesión de su país a la Unión Europea, esgrimiendo que sin "esa garantía" el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encontrará la manera de bloquear a Kiev "durante décadas".
En el día que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el mandatario ucraniano ha pronunciado un discurso telemático ante comisarios, eurodiputados y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el que ha agradecido a la UE el apoyo ofrecido "todos estos años" y en el que ha solicitado fijar una fecha para su incorporación al bloque comunitario.
Reino Unido impone su mayor paquete de sanciones contra Rusia tras cuatro años de guerra en Ucrania
Las autoridades de Reino Unido han impuesto este martes su mayor paquete de sanciones contra Rusia a medida que el país se embarca en el quinto año de invasión de Ucrania, una medida histórica que afecta a unas 300 entidades e individuos entre los que se encuentra el gigante Transneft, la compañía estatal rusa encargada de gestionar los principales oleoductos del país.
Estas medidas buscan obstaculizar el trabajo de Transneft, responsable del transporte del 80% de las exportaciones de petróleo ruso, en un renovado intento por restringir las ganancias que Moscú obtiene gracias a su sistema energético y la venta de crudo --altamente sancionado por la comunidad internacional como medida de presión--.
