Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania desvela el plan del nuevo ministro de Defensa para el quinto año de guerra

El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, quien llegó a su cargo el pasado mes de enero, presentó este martes el plan con el que el Ejército de Ucrania afronta a partir de mañana el quinto año de guerra, basado en mejorar la defensa aérea, frenar avances enemigos y privar a Rusia de recursos.

Según un comunicado de su ministerio, Fedórov explicó que el nuevo plan de las Fuerzas Armadas ucranianas responde a la tarea encomendada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de "reforzar la defensa de manera que se obligue al enemigo a la paz".

Esos esfuerzos, que Kiev debe combinar con "la diplomacia", según las consignas de Zelenski, implican cerrar los cielos a Rusia, porque "el país funciona" si el espacio aéreo ucraniano está asegurado.