Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar
El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
EEUU asegura que "la primera opción" de Trump "es siempre la diplomacia" en plenas conversaciones con Irán
La Casa Blanca ha afirmado este martes que "la primera opción" para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es la diplomacia", si bien ha reiterado que la posibilidad de usar "fuerza letal" está sobre la mesa "en caso de ser necesario", en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear y las amenazas desde Washington sobre un posible ataque contra el país.
"La primera opción de Trump es siempre la diplomacia, pero está dispuesto a usar la fuerza letal del Ejército estadounidense en caso de ser necesario", ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha resaltado que el mandatario "es el encargado de la toma de decisiones".
Así, ha rechazado las "informaciones sensacionalistas" en torno a la posible toma de decisiones sobre un ataque y ha afirmado que "cualquiera que especule en medios escondiéndose detrás de fuentes no identificadas, haciendo como que sabe lo que Trump piensa o la decisión que vaya a tomar sobre Irán, no tiene ni idea de lo que habla".
El Ejército de Líbano ordena "responder al fuego" de Israel contra un puesto en el sur del país
El Ejército de Líbano ha ordenado este martes "reforzar" un puesto militar en el sur del país tras un nuevo ataque por parte de Israel y "responder al fuego" desde el lugar, al tiempo que ha apuntado que el suceso está bajo supervisión del comité que analiza el acuerdo de alto el fuego firmado en noviembre de 2024.
Así, ha afirmado en un comunicado publicado que el lugar ha sido objetivo de un ataque "mientras el Ejército establecía un puesto de observación" cerca de Sarda-Marjayún. "La zona circundante fue atacada desde el lado israelí", ha manifestado.
"Simultáneamente, un dron israelí voló a baja altura y lanzó amenazas para obligar al personal a abandonar el lugar", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que la cúpula militar "ordenó reforzar el puesto, permanecer allí y responder al fuego".
Mueren dos personas en un ataque de un dron de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un ataque ejecutado por un dron del Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.
Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque ha sido lanzado contra la localidad de Beit Lahia, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente.
Irán subraya que los estudiantes deben respetar "las líneas rojas" tras las últimas manifestaciones
El Gobierno de Irán ha subrayado este martes que los estudiantes del país tienen derecho a manifestarse y ha matizado que "deben entender cuáles son las líneas rojas", después del inicio durante el fin de semana de una serie de movilizaciones en varios campus universitarios, sobre las que las autoridades no se habían pronunciado oficialmente hasta ahora.
"Los estudiantes tienen heridas en el corazón y han visto escenas que pueden enfadarles, lo que es comprensible", ha dicho la portavoz del Gobierno de Irán, Fatemé Mohajerani, quien ha afirmado que "los asuntos sagrados y la bandera son líneas rojas que hay que proteger y de los que no hay que desviarse, incluso en momentos de ira".
Hamás reclama "sanciones disuasorias" a Israel por sus pasos para consolidar su control en Cisjordania
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado este martes la imposición de sanciones contra Israel por sus medidas para ampliar sus competencias y control sobre la Cisjordania ocupada, incluido el permiso para el registro de tierras como "propiedad estatal" y permitir a los israelíes la compra de terrenos en la zona.
El grupo islamista ha aplaudido el comunicado publicado por 20 países condenando estos pasos por parte de Israel y ha subrayado que "es momento de traducir las afirmaciones en pasos prácticos concretos", incluidas "sanciones disuasorias" sobre "el gobierno fascista de ocupación" para "detener unas políticas destinadas a imponer una realidad de anexión, asentamiento y desplazamiento forzoso".
Mueren cuatro personas por la caída de un helicóptero militar en el centro de Irán
Al menos cuatro personas han muerto este martes a causa de la caída de un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Irán en un mercado situado en la provincia de Isfahán, en el centro del país, según han confirmado las autoridades.
Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Tasnim, los fallecidos son los dos ocupantes del aparato y dos trabajadores del mercado de la localidad de Jomeinishahr, situada cerca de la ciudad de Isfahán.
El hijo del derrocado sah insta a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatolás
El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha hecho este lunes un llamamiento a la cúpula militar iraní a rebelarse contra el régimen de la República Islámica y los ayatolás para "compartir la victoria de la nación" ante la "intervención" estadounidense.
"Ahora que la probabilidad de una intervención es mayor que nunca, existe una ventana de oportunidad para que los comandantes militares y de las fuerzas de seguridad, en especial los comandantes del Ejército y otros oficiales cuyas manos no están manchadas con la sangre de la nación, se separen de este régimen criminal", ha planteado Pahlaví en un comunicado.
Netanyahu se reúne con su cúpula de seguridad en medio de las tensiones por un posible ataque de EEUU a Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mantenido este lunes en la ciudad de Jerusalén una reunión con sus ministros y principales asesores de seguridad en medio de las tensiones en la región por un posible ataque estadounidense contra Irán.
El encuentro, informado por el diario 'The Times of Israel', se produce después de que Netanyahu asegurase ante el Parlamento este lunes que Israel está "preparado para cualquier escenario". "Le he dejado claro al régimen de los ayatolás: si atacan a Israel, responderemos con una fuerza inimaginable", ha expresado.
Kallas precisa la ayuda que UE puede dar a Gaza y alerta del peligro de una guerra en Irán
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, precisó este lunes el tipo de asistencia más urgente que los Veintisiete pueden aportar a Gaza, que incluye vivienda y material escolar, y alertó, por otra parte, del peligro que plantea una posible guerra en Irán.
De esos asuntos habló en rueda de prensa al término de un Consejo de Asuntos Exteriores donde, entre otros temas, se abordó la situación en Oriente Medio.
Kallas explicó que durante un almuerzo de trabajo este lunes, el diplomático búlgaro y alto representante para Gaza en la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, se refirió a las necesidades más urgentes en Gaza.
Líder opositor israelí dice que detendrá disputa con Netanyahu si hay conflicto con Irán
El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, aseguró este lunes durante una sesión en el Parlamento que "todas las diferencias de opinión (políticas) quedarán suspendidas" en caso de que se produzca una escalada bélica con Irán hasta el final de esta misma, recogió el diario The Times of Israel.
Lapid, que aboga por que Israel ataque a la república islámica, dijo: "Como en el ataque anterior, iré donde sea necesario, desde la CNN hasta el Parlamento británico y les diré: 'Saben que soy el líder de la oposición, saben que (el primer ministro, Benjamín) Netanyahu y yo somos rivales, pero hay que atacar Irán con toda la fuerza, hay que derrocar al régimen de los ayatolás".