Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

EEUU asegura que "la primera opción" de Trump "es siempre la diplomacia" en plenas conversaciones con Irán

La Casa Blanca ha afirmado este martes que "la primera opción" para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es la diplomacia", si bien ha reiterado que la posibilidad de usar "fuerza letal" está sobre la mesa "en caso de ser necesario", en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear y las amenazas desde Washington sobre un posible ataque contra el país.

"La primera opción de Trump es siempre la diplomacia, pero está dispuesto a usar la fuerza letal del Ejército estadounidense en caso de ser necesario", ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha resaltado que el mandatario "es el encargado de la toma de decisiones".

Así, ha rechazado las "informaciones sensacionalistas" en torno a la posible toma de decisiones sobre un ataque y ha afirmado que "cualquiera que especule en medios escondiéndose detrás de fuentes no identificadas, haciendo como que sabe lo que Trump piensa o la decisión que vaya a tomar sobre Irán, no tiene ni idea de lo que habla".