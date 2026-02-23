México arde tras la muerte del capo más buscado y se prepara para una escalada de violencia

La muerte del narcotraficante más buscado del mundo ha sembrado el caos en todo México. El pánico por la quema de comercios y vehículos en carreteras de medio país se ha trasladado a Ciudad de México, donde se le ha practicado el análisis de ADN al cuerpo de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo sin precedentes con la colaboración de Estados Unidos para compartir información. La muerte del capo ha desatado la furia del grupo delictivo más sanguinario y acaudalado de México. En los ataques contra cuarteles militares han fallecido 25 militares y una treintena de presuntos criminales. La ola de violencia ha obligado a suspender clases y cancelar vuelos en un tercio del país.

En los bastiones del CJNG, como Puerto Vallarta o Guadalajara, todavía se veían este lunes columnas de humo que han provocado la zozobra entre la población, encerrada en sus casas ante una ola de violencia imprevisible. "Se han escuchado ráfagas de disparos muy cerca y ahora se escuchan alarmas de tiendas. Aunque los negocios no han abierto, parece que están saqueando", cuenta a EL PERIÓDICO una vecina de Atemajac, en la periferia norte de Guadalajara. La joven prefiere ocultar su identidad por temor a represalias. "La mayoría de empresas han pedido a sus trabajadores no asistir hoy, como medida de precaución. Yo no he ido a la oficina, tenemos miedo", dice.

Columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este domingo, en Puerto Vallarta. / GERARDO SANTILLÁN / EFE

En Jalisco, el estado feudo del CJNG, se ha activado el código rojo para desplegar a todas las fuerzas de seguridad y prevenir agresiones contra civiles. Pese a esta alerta máxima, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido "calma" y ha asegurado que en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad". Aunque ya se han desactivado la mayoría de los 252 narcobloqueos registrados a lo largo y ancho del país, las autoridades recomiendan a los camioneros que eviten salir a carretera. Numerosos países, como España o Estados Unidos, han emitido una alerta a sus ciudadanos para mantenerse a resguardo.

Gran expansión

La feroz reacción del Cártel Jalisco en todo el país ante la muerte de su jefe da cuenta de la amplia cobertura de la organización criminal, que en la última década se ha expandido con rapidez, nacional e internacionalmente, gracias sobre todo a sus alianzas con bandas locales. "Por su naturaleza tan fragmentada, podemos prever una disputa de poder entre grupos regionales. 'El Mencho' mantenía una estructura jerárquica y homogénea. Ahora sin su figura, es probable que cada delegado del cártel quiera adueñarse del negocio", indica el experto en seguridad, Erick Ruíz, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). Además de la producción y tráfico de drogas, el CJNG había diversificado sus actividades delictivas dependiendo de la región. Por ejemplo, en el sur se dedica al tráfico de migrantes o en la Ciudad de México, a la extorsión.

"La escalada de violencia puede durar semanas o meses, si se abre una guerra entre facciones del Cártel Jalisco", augura Ruíz. Ante el descabezamiento de un grupo criminal, la inercia es la disputa en busca de liderazgo, como sucedió en el Cártel de Sinaloa con la caída de 'El Chapo' Guzmán. En el CJNG no hay un sucesor evidente y el conflicto por tomar el mando puede darse entre Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', el encargado de la seguridad de la organización con gran poder logístico, y Juan Carlos Valencia, alias 'El 03', el hijastro de 'El Mencho'.

Integrantes del Ejército de México y policías estatales revisan vehículos en el balneario de Cancún en Quintana Roo. / ALONSO CUPUL / EFE

Posibles ataques contra el Estado

Esa lucha interna y la debilidad en el CJNG pueden aprovecharla otros grupos rivales para arrebatarle el control de mercados ilícitos. Por ejemplo, en Guanajuato, el Cártel Santa Rosa de Lima se disputa el control del hachicol, el robo de combustible, mientras que en Michoacán, la Nueva Familia Michoacana, pelea por la extorsión a productores de aguacate y limón. "Un tercer foco de violencia puede ser contra la fuerza pública. El CJNG ya ha empleado tácticas paramilitares contra la institucionalidad para demostrar su poderío", señala el consultor en materia de seguridad, Guillermo Valdés, aunque matiza que "no habrá una guerra abierta contra el Gobierno, sino que esos brotes de violencia serán esporádicos, porque tendrán muchos frentes de combate abiertos".

En la primeras horas tras el abatimiento de su líder, el CJNG prendió fuego a una quincena de Bancos del Bienestar, la entidad financiera del Gobierno y símbolo de su proyecto de ayudas sociales. A diferencia de otros cárteles, el de Jalisco ha mantenido una confrontación frontal contra el Estado. Entre otros episodios, en 2015, derribó un helicóptero militar para evitar la captura de 'El Mencho' y en 2020 atentó en pleno centro de Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad nacional. Su estrategia de combate al crimen organizado en el último año, con la neutralización de numerosos patrones de la droga, ha calmado las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacer frente al narcotráfico. La Casa Blanca celebró la muerte del capo más buscado y felicitó a México por el éxito de un operativo que aleja la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, como ha amenazado Trump desde hace varias semanas.