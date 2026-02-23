Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kallas asume que no habrá acuerdo hoy para aprobar el 20º paquete de sanciones a Rusia por el bloqueo de Hungría

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha admitido que hay problemas para que los Veintisiete aprueben este lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, después de que Hungría haya anunciado que lo bloqueará en represalia al veto de Ucrania a la distribución de crudo ruso en territorio húngaro y eslovaco.

"Hoy habrá un debate sobre el vigésimo paquete de sanciones. Pero, como todos saben, creo que hoy no va a haber avances al respecto. Aun así, sin duda vamos a insistir en ello", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.