Guerra comercial
La Eurocámara vuelve a frenar las rebajas arancelarias a EEUU tras la nueva amenaza de Trump
La comisión del Parlamento ha decidido postponer el voto previsto para este martes
El Parlamento Europeo no continuará con el proceso de aprobación de las rebajas arancelarias pactadas en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, hasta que no haya claridad sobre los nuevos gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump, ha anunciado este lunes el presidente de la Comisión de comercio internacional de la Eurocámara, Bernd Lange.
- Sale a concurso la peatonalización de la Plaza Preciosa de Murcia por 1,5 millones
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- La Ruta del Guiso de la Abuela llega a Cartagena: platos tradicionales e internacionales por 5 euros
- Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero
- Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada
- Nueva alianza para la recuperación de línea de Chinchilla: el Gobierno manchego se une a la Región para luchar por su 'reapertura inmediata
- El especialista invisible y la trampa de la ‘localización’
- Diez colegios de Lorca se convierten en referentes de inclusión de la mano de Apat y Fundación ONCE