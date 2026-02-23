¿Qué ha pasado en México tras la muerte del principal capo del narcotráfico? Caos, disturbios en 16 estados y despliegue del Ejército

México se fue a dormir el domingo inmerso en una ola de violencia después de que el Ejército, con apoyo de EEUU, abatiera al jefe de uno de los mayores cárteles de la droga, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'. Las autoridades trabajaban para evitar un agravamiento de los disturbios. A continuación, las principales claves para entender el estallido violento en el país.

Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', muerto a la edad de 59 años, era considerado el último de los grandes capos tras la detención de los fundadores del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán 'El Chapo' e Ismael Zambada 'Mayo' Zambada, encarcelados en Estados Unidos. Al frente del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, que había puesto el precio de 15 millones de dólares a su cabeza. El cártel que Oseguera había formado en 2009 fue calificado en 2025 como organización terrorista por Estados Unidos por traficar con cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Es uno de los más violentos de México, según el Departamento de Estado, que lo describe como "transnacional, presente en casi todo México" y dedicado a la extorsión, el tráfico de migrantes, el robo de petróleo y minerales, y el comercio de armas.

Cómo ha sido abatido Nemesio Osegura Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido durante una operación militar en Tapalpa, Jalisco. La operación fue llevada a cabo por fuerzas armadas mexicanas con el apoyo de la inteligencia de EEUU. El narcotraficante resultó herido durante el operativo y murió poco después mientras era trasladado en avión a Ciudad de México. En el violento enfrentamiento también murieron otros siete miembros del cártel así como tres soldados fueron heridos. Dos presuntos narcos fueron detenidos y las fuerzas armadas se incautaron de armas, entre ellas lanzacohetes capaces de derribar aviones y destruir vehículos blindados.

La reacción del cártel a la muerte de su líder no se hizo esperar con una ola de violencia generalizada en en 20 estados del país. Individuos armados bloquearon varias carreteras del estado de Jalisco (oeste) con automóviles y camiones incendiados. Vehículos completamente calcinados y en llamas ha sido la estampa más repetida. Es el estado de Jalisco, en su capital, Guadalajara, las autoridades conminaron a la población a quedarse en sus casas y la actividad quedó paralizada. Guatemala ha puesto en alerta sus fuerzas de seguridad y ha reforzado la vigilancia en su frontera con México, punto frecuente de incursiones de bandas criminales.

Noticias relacionadas

La muerte de 'El Mencho' se produce en un contexto de una gran presión del presidente de EEUU, Donald Trump, para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a su homóloga, Claudia Sheinbaum, de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico. Ante la insistencia de Trump en participar más directamente en la lucha contra los cárteles -sin descartar intervenciones directas en suelo mexicano-, Sheinbaum siempre ha defendido la soberanía mexicana y ha rechazado cualquier intervención extranjera en el país.